Банк «Русский Стандарт»: сумма переводов самому себе через СБП в 2023 году выросла на 71% относительно 2022 года

Банк «Русский Стандарт» изучил активность россиян в переводах через Систему быстрых платежей (СБП). Согласно статистике, в январе 2024 г. общее число и сумма переводов самому себе через СБП выросли на 9% относительно января 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

Средний чек такого перевода в январе 2024 г. составил 10,75 тыс. руб. (годом ранее он был 10,8 тыс. руб.).

Переводы через СБП не сбавляют обороты популярности. Общее число таких переводов самому себе в минувшем году оказалось на 61% больше, чем в 2022 г., а сумма – на 71%, соответственно.

При этом самый активный всплеск таких операций в 2023 г. был отмечен в августе, когда общее число переводов выросло на 10% относительно июля 2023 г., а сумма – на 23%. А также – в марте, когда количество переводов увеличилось на 13% относительно февраля, а сумма на 12%.

Аналитики банка уже не первый год отмечают в статистике СБП рост переводов самому себе (me2me). Подобное объяснимо удобством использования сервиса для переводов между своими счетами в разных банках, для пополнения вклада, внесения платежей по кредиту, перевода средства самому себе для интернет-покупки и на счет карты, зарегистрированной в приложении онлайн-магазина, пополнения своего счета на маркетплейсах для оплаты покупок и пр.

Методология: в рамках исследования были изучены все переводы самому себе через СБП в онлайн-сервисах Банка Русский Стандарт в январе 2024 и 2023 гг., а также в целом за 2023 и 2022 гг.

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АО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. «Русский Стандарт» стал пионером в ключевых видах банковских услуг России: первым запустил POS-кредитование, кредитные карты и пакетные продукты. Русский Стандарт – член «Ассоциации ФинТех». Его эквайринговая сеть – одна из самых больших в стране. Он делает ставку на разработку инновационных финансовых сервисов. Он в числе первых обеспечил возможность предоставления услуг интернет-эквайринга. Банк провел первые операции по QR-кодам с помощью СБП и запустил СБПэй. Первым разработал сервис оплаты покупок с помощью биометрии.