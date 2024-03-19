Спецдепозитарий «Инфинитум» стал первым в России номинальным держателем ЦФА

Передача активов состоялась на платформе «ЦФА Хаб» 18 марта 2024 г. Новая практика может открыть безбарьерный доступ на рынок ЦФА миллионам клиентов российских депозитариев. Об этом CNews сообщили представители «Инфинитум».

УК «Прогрессивные инвестиционные идеи», обладатель краткосрочных цифровых денежных требований эмитента ООО «Девайсес» на сумму 10 млн руб., перевел активы, выпущенные 14 марта 2024 г., в адрес АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум». Теперь номинальный держатель по поручению обладателя может совершать операции с ЦФА и оказывать услуги, связанные с получением доходов и выплат по цифровым правам. Функциональные возможности номинального держателя на платформе «ЦФА Хаб» доступны всем компаниям с действующей депозитарной лицензией, на текущий момент в реестр депозитариев Банка России включено 254 организации, в учете у которых находятся ценные бумаги и цифровые права на сумму более 95 трлн руб.

«Первый опыт спецдепозитария «Инфинитум» в роли номинального держателя ЦФА дает старт новому этапу развития финансового рынка, одной из целей которого для нас является обеспечение доступа участников рынка коллективных инвестиций к сделкам с цифровыми активами», – сказала директор по развитию депозитарного бизнеса «Инфинитум» Ирина Ефимова.

Сейчас номинальные держатели могут получать ЦФА от их обладателей в рамках вторичного обращения и оказывать весь спектр сопутствующих услуг – учет цифровых прав, получение купонных выплат и стоимости при погашении, дальнейшая купля-продажа по поручениям клиентов. Также депозитарии могут самостоятельно действовать на рынке ЦФА в роли инвестора, для этого на платформе «ЦФА Хаб» реализован функционал обособленного учета своих ЦФА и ЦФА клиентов с предоставлением всей необходимой отчетности.

«При этом текущее законодательство не позволяет номинальным держателям участвовать в выпусках ЦФА напрямую – согласно позиции Банка России, запись о зачислении ЦФА по итогам состоявшегося выпуска может быть внесена только в пользу первого обладателя, но не в пользу третьего лица, действующего в его интересах», – сказал руководитель направления цифровых активов «Инфинитум» Виктор Бурчик.

Такая позиция усложняет структуру сделок с ЦФА с участием номинальных держателей и самое главное – обязывает клиентов депозитария регистрироваться в информационной системе. Экспертами «ЦФА Хаб», «Инфинитум» и Комиссии по цифровым финансовым активам ТПП России уже подготовлены соответствующие предложения по совершенствованию законодательства в адрес регулятора.

«Первая успешная сделка с ЦФА с участием номинального держателя показывает, что российский финансовый рынок готов к более широкому принятию новых цифровых инструментов. В свою очередь, как оператор платформы мы готовы поддержать этот интерес и обеспечить доступ профессиональных участников к быстро растущему рынку ЦФА», – сказал генеральный директор «ЦФА Хаб» Игорь Кузьмичев.