CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО ИТ в банках
|

Покупатели вторички на «Домклик» могут записаться онлайн на просмотр квартиры или дома

«Домклик» от Сбербанка запустил новую функцию — онлайн-запись на просмотр жилья. Новая услуга удобна и полезна как для продавцов и риелторов, так и для потенциальных покупателей. Причем для всех участников процесса она совершенно бесплатна. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Если человек заинтересовался недвижимостью на «Домклик», ему больше не надо звонить или писать продавцу или риелтору. Достаточно просто нажать на кнопку «Записаться на просмотр», выбрать дату, время и отправить заявку. Как только от продавца придет подтверждение, можно приезжать и смотреть. Потенциальный покупатель может оставить одну онлайн-заявку в одном объявлении.

Чтобы услуга заработала, продавцу при размещении объявления на «Домклик» надо включить уведомления в чатах. Тогда ему будут автоматически приходить онлайн-заявки на просмотр квартиры или дома. Благодаря этому продавец сможет сэкономить время, привлечь больше покупателей и выгоднее и быстрее продать жилье.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «"Домклик" "Сбера" первым среди сервисов недвижимости запустил функцию онлайн-записи на просмотр. Сейчас она доступна в объявлениях по продаже вторичного жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ближайшее время мы планируем внедрить эту услугу на территории всей страны».

***

«Домклик» от Сбербанка — сервис недвижимости. С «Домклик» все участники рынка могут решить свои вопросы с недвижимостью без стресса и с удовольствием, с заботой о каждом клиенте, партнере и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом. Сервис посещает более 13 млн пользователей ежемесячно. В базе «Домклик» содержится более 2 млн объявлений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператору облачной АТС выделиться в высококонкурентной среде

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

Основатель легендарного интегратора «Компьюлинк» банкрот

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Показать еще

Наука

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки
Показать еще