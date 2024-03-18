Решение Кворум для интеграции банков с ЕГИССО через СМЭВ

С 1 января 2022 года на основании требований Федерального закона от 30.04.2021 № 126-ФЗ установлен беззаявительный формат начисления социальных пособий. В соответствии с новым подходом гражданам не требуется писать заявления для получения пособий, Социальный фонд России (СФР) самостоятельно получает необходимые сведения и осуществляет выплаты. На основании беззаявительного формата оплачиваются больничные (в т.ч. при беременности и родах), пособия по рождению ребенка, оказываются иные финансовые меры социальной поддержки. Управление начислениями осуществляется с использованием Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Одним из ключевых участников системы ЕГИССО выступают банки. Они ведут и предоставляют информацию о счетах гражданина, принимают от СФР социальные выплаты. Работа банков с ЕГИССО осуществляется с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Компания «Кворум» разработала и провела успешное тестирование адаптера «Минцифры. ЕГИССО». ПО позволяет банкам решить задачу автоматизации обмена данными с Социальным фондом России путем интеграции с Единой государственной информационной системой социального обеспечения. Адаптер поддерживает следующие сценарии работы:





определение зарегистрированных в банке счетов гражданина, которые можно использовать для назначения проактивных выплат (ВС «Получение реквизитов счетов для проактивных выплат»);

назначение счета для проведения выплат (ВС «Передача банку реквизитов счета, выбранного для проактивного назначения социальных выплат»);

получение СФР полных данных счета для проведения выплат (ВС «Передача в ЕСИА реквизитов счета, выбранного для проактивного назначения социальных выплат»);

аннулирование выбора счета для проведения социальных выплат (ВС «Уведомление от ЕСИА об отзыве согласия на использование счета для проактивного назначения социальных выплат» и ВС «Уведомление от банков о закрытии счета используемого для проактивного назначения социальных выплат»).





Адаптер «Минцифры. ЕГИССО» реализован на базе Платформы «СМЭВ-Интегратор». Адаптер корректно функционирует в различных программных средах, легко интегрируется в системы кредитных организаций, поддерживает работу со всеми популярными браузерами, в том числе с российскими браузерами Яндекс Браузер, Атом. Решение работает на операционных системах семейства Windows Server и ОС Astra Linux, поддерживаются СУБД PostgreSQL, Postgres Pro (включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), Oracle, MS SQL.

Адаптер «Минцифры. ЕГИССО» в составе платформы «СМЭВ-Интегратор» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационными номером 9033.