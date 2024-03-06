CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Банк ДОМ.РФ запустил платежи в бюджетные организации через СБП

Клиентам Банка ДОМ.РФ стала доступна моментальная оплата налогов и штрафов ГИБДД без комиссии через Систему быстрых платежей. Для совершения операции необходимо в мобильном приложении банка перейти в раздел «Налоги, штрафы ГИБДД», найти документ по уникальному идентификатору: ИНН, УИН, водительскому удостоверению, свидетельству о регистрации транспортного средства или QR-коду, выбрать способ оплаты, счет списания и подтвердить платеж. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ.

Чтобы оплатить налоги и штрафы через СБП, достаточно иметь хотя бы один банковский счет – текущий, накопительный или карточный. Сделать платеж можно как за счет собственных, так и кредитных средств.

«Уплата налогов через Систему быстрых платежей позволит направлять средства в бюджетную систему Российской Федерации мгновенно и предотвратит ошибки, возникающие при совершении операций по реквизитам. Ожидаем, что новый функционал будет востребован – СБП пользуется более 30% наших клиентов ежемесячно. Моментальные переводы особенно актуальны для оплаты штрафов ГИБДД, на которые распространяется 50% скидка при его оплате в течение 20 дней с момента выставления платежного поручения», – отметил заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Уникальные идентификаторы можно сохранить в приложении, тогда банк будет автоматически отслеживать выставление новых платежных документов и отравлять уведомление клиенту с предложением оплаты.

В мобильном приложении банка ДОМ.РФ можно без комиссии переводить денежные средства по номеру телефона до 1 млн руб. в месяц, удаленно оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, интернет, телевидение, налоги и штрафы, а также открыть счет эскроу или аккредитив.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

Россия обходит санкции. Сотрудники Сбербанка ездят по домам россиян, чтобы установить приложение, удаленное из магазина для iPhone

Состоялся релиз новой российской СУБД

В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще