«СберАвто» запускает новый сервис онлайн-организации ТО

«СберАвто», сервис для покупки и продажи авто, объявляет о запуске новой услуги по онлайн-организации процесса технического обслуживания. Поиск вариантов и сравнение условий в рамках нее сведены к нескольким кликам: в приложении и на сайте можно выбрать из предложений дилеров и СТО, зафиксировать стоимость и записаться на удобную дату и время. Об этом CNews сообщили представители «СберАвто».

Для получения услуги необходимо заполнить заявку, указав характеристики авто (опция доступна владельцам большинства моделей, представленных на российском рынке). После этого менеджер СберАвто предложит несколько вариантов обслуживания от официальных дилеров или сетевых СТО — проверенных партнеров сервиса — по цене в среднем на 20-30% ниже рыночной, а затем и запланирует посещение. Услуга не предполагает лишних работ и дополнительных затрат сверх регламентных без желания на то клиента.

Илья Федорченко, генеральный директор «СберАвто»: «Появление сервиса онлайн-организации техобслуживания — важный и закономерный шаг в процессе развития «СберАвто». С момента запуска мы стремились не просто создать сервис для совершения сделок по покупке и продаже авто, а объединить на одной удобной платформе все услуги, которые могут потребоваться современному водителю. Ранее с этой же целью уже были представлены, например, услуги выкупа авто у физических лиц, автоподбора со всего рынка, оформления ОСАГО и каско, независимого осмотра. Собственная автомобильная, техническая и финансовая экспертиза позволяет нам предлагать востребованные на рынке продукты, повышающие удовлетворенность водительским опытом в условиях, когда время и приложенные усилия стали особенно ценным ресурсом».

Никита Чернов, директор проектов СберАвто: «За последние годы средний срок владения автомобилем вырос с трех до шести лет, в связи с чем стал еще более очевидным запрос клиентов на высокое качество сервиса. Одновременно с этим резкий рост стоимости запчастей вынуждает автолюбителей искать пути оптимизации затрат, и в месте пересечения этих потребностей мы видим свою ценность. За счет эффекта оптовой закупки мы можем предложить клиентам более низкие цены, а благодаря технической экспертизе — оценить, какие работы необходимы в рамках конкретного ТО, а какие можно исключить. Кроме того, мы формируем максимально простой и прозрачный клиентский путь: все происходит онлайн, а цены, перечень работ и список запчастей известны заранее и не меняются в процессе оказания услуги. В дальнейшем мы планируем расширение продуктовой линейки СберАвто за счет сервисов, призванных сделать более удобным ремонт автомобиля, замену шин и детейлинг».

Услуга уже доступна жителям Москвы и Московской области. В 2025 г. доступ к услуге получат автолюбители во всех городах-миллионниках, в 2026 г. — в большинстве крупных городов России.

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«СберАвто» — сервис для выбора, покупки и продажи автомобиля. Личный помощник подберет автомобиль, кредит и страховку. Авто доставляют к покупателю по всей России или в центры выдачи в крупных городах. Также личный помощник будет сопровождать сделку по продаже автомобиля – от предварительной оценки до финального осмотра и заключения договора.