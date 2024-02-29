Резидент «Сколково» примет участие во второй волне пилота цифрового рубля

Компания Abanking, резидент «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), участвовала в первой волне тестирования цифрового рубля. К пилоту присоединятся 17 новых банков-участников, которым предстоит развивать свои мобильные каналы. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

По словам Николая Адеева, основателя компании Abanking, банки, принявшие участие в первом запуске цифрового рубля, самостоятельно или при помощи поставщиков решений доработали функции своих мобильных приложений для осуществления действий с цифровой валютой. С августа 2023 г. участники тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между клиентами и оплату по QR-коду. Участие резидента «Сколково» в проекте позволило получить экспертизу, которую можно масштабировать на вторую волну пилота.

«Когда стартовала первая волна пилота, это было больше похоже на R&D задачу, никто не знал достоверно, с какими сложностями реализации придётся столкнуться, приходилось буквально на ощупь двигаться шаг за шагом. По завершению первой волны банками-участниками была наработана экспертиза, вендорами — технологические компоненты, появились валидированные сценарии, стал понятен эталонный проектный ритм. Появились рабочие партнерские связки исполнителей, так как почти все проекты цифрового рубля, если не учитывать инхаус-реализацию, выполнялись исключительно альянсами игроков, каждый из которых специализировался на своем участке работ и вендорных систем», — сказал Николай Адеев, основатель Abanking.

Банки, присоединяющиеся к пилоту цифрового рубля в 2024 г., смогут реализовать проект двумя способами. У участников будет выбор между разработкой мобильных приложений внутренней командой и сотрудничеством с подрядчиком, обладающим необходимыми компетенциями и технологическими решениями.

«Суть технических задач не меняется, но стало больше прозрачности и рыночной экспертизы. Например, во второй волне четыре из 17 банков работают на наших технологиях, и для них это понятный и управляемый проект с более сжатыми сроками, чем у первой волны. С остальными банками мы также готовы делиться своей экспертизой, аналитикой, консультациями и программными наработками. Наши компоненты Abanking Digital Ruble могут использоваться и в сторонних мобильных ДБО», — сказал Николай Адеев.

«Наблюдая за деятельностью мировых регуляторов финансовых рынков, Sk Fintech Hub в 2023 г. представил исследование цифровых валют центральных банков в странах БРИКС. Исследование показывает, что Россия ведет непрерывную работу по развитию проекта цифрового рубля, и, благодаря активной позиции регулятора, содействию банков-участников и экспертизе наших стартапов, демонстрирует технологическое лидерство на мировой арене», — сказал Павел Новиков, директор Sk Fintech Hub.

Abanking является разработчиком программного обеспечения в области построения дистанционных банковских экосистем. Платформа включает в себя модули: «интернет-банки», «мобильные приложения», «цифровой офис» для разных категорий клиентов.

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«Сколково» (группа «ВЭБ.РФ») — инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и многие другие. Сколковская экосистема — это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Научное сердце «Сколково» — университет «Сколтех». Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 января 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3,9 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.