Более 285 тыс. человек оформили Единую карту петербуржца в «Сбере» в 2023 году

В 2023 г. более 285 тыс. человек оформили Единую карту петербуржца в Сбербанке. Всего же со старта проекта преимущества ЕКП «Сбера» уже оценили более 1,2 млн владельцев карты. Об этом CNews сообщил представитель банка.

Проект запустили 6 мая 2019 г. Карта технологически объединяет в себе финансовые и нефинансовые сервисы. Например, её можно использовать как банковскую карту, электронную подпись или проездной билет. При этом, стоимость проезда по самой Единой карты петербуржца в метро ниже, чем по «Подорожнику».

Рост популярности Единой карты петербуржца в «Сбере» объясняют, прежде всего, выгодными условиями – бесплатное обслуживание, многофункциональность и разнообразие специальных предложений по карте.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу, сказал: «В этом году проект «Единая карта петербуржца» будет отмечать пятилетний юбилей. За это время карта зарекомендовала себя у бизнеса и стала надёжным помощником для петербуржцев. Это видно по росту количества партнёров – их уже более 580, и по популярности карты у горожан. Владельцы ЕКП всё чаще делают её зарплатной и просто регулярно пополняют для повседневных покупок, оплаты городского транспорта, школьного питания, получения услуг. С её помощью можно экономить и на культурной программе – в музеях, театрах и на спортивных мероприятиях, а также получать бонусы по программе «СберСпасибо».

Кроме скидок партнёров проекта и программы лояльности «СберСпасибо», держателям ЕКП доступны полезные цифровые сервисы. Они работают через личный кабинет на портале Единой карты петербуржца или в мобильном приложении. Например, с помощью социального калькулятора можно узнать о доступных владельцу карты мерах соцподдержки, а на сервисе «Городской диалог» – проходить опросы и выражать своё мнение об актуальных городских вопросах.

Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка, обслуживающих физлиц в Санкт-Петербурге, при помощи сотрудника. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Выпуск займет не более семи рабочих дней. Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные. Заказать перевыпуск карты также можно по горячей линии или через «Сбербанк Онлайн» и мобильное приложение.