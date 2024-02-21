Росбанк выпустил новую версию продукта E-Trading для корпоративных клиентов

Росбанк выпустил новую версию продукта E-Trading для корпоративных клиентов. Данная платформа предназначена для конверсионных операций. Продукт разработан полностью собственными силами внутри Росбанка и является интегральной частью платформы интернет-банкинга для юридических лиц, что существенно облегчает этап начала использования продукта и делает ежедневную работу с ним гораздо более удобной.

С помощью E-Trading Росбанк предоставляет доступ в режиме реального времени к конвертации валюты по конкурентоспособной цене. Теперь клиенты могут беспрепятственно покупать или продавать валюту по курсу банка, а также отправлять заявки на автоматическую покупку или продажу валюты по желаемому курсу при его достижении в течение дня. Кроме того, те клиенты, которым требуется обмен большого объема денежных средств, имеют возможность запросить персонализированное котирование, а уведомления об изменении статуса запроса не дадут упустить удобный момент для совершения сделки.

Еще одной привлекательной особенностью нового E-Trading является возможность отслеживать котировки в режиме реального времени, одновременно просматривая историю транзакций и статусы в любой момент. Продукт обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом с высокой скоростью отклика.

Клиенты могут пользоваться этим продуктом сразу после получения доступа к интернет-клиенту банка для юридических лиц без дополнительных заявлений, установки программного обеспечения и абонентской платы.

«С гордостью представляем полностью обновлённую платформу для конверсионных операций, предоставляющую клиентам беспрецедентную скорость, прозрачность и удобство работы. Росбанк переосмысливает опыт работы с клиентами в рамках цифрового банкинга, делая его индивидуальным и соответствующим потребностям и предпочтениям», – сказал Алексей Ясаков, директор центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка.