Рекордное количество подписок «СберПрайм» и «СберПрайм +» оформили жители Северо-Запада в 2023 году

В 2023 г. жители Санкт-Петербурга оформили почти 800 тыс. подписок Сбербанка, а в целом жители Северо-Западного региона — более 1,4 млн «СберПрайм» и «СберПрайм+» — это рекордные годовые результаты и в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Кроме Северной столицы в топ-3 по популярности подписок Сбербанка входят Вологодская — более 100 тыс. подключений за год, Калининградская и Архангельская области — по 93 тыс. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Всего за три с половиной года с момента запуска подписок «СберПрайм» и «СберПрайм+» жители СЗФО воспользовались предложением более 3,1 млн раз. На петербуржцев приходится более половины всех подключений — 1,7 млн. Каждую вторую подписку — 50% от общего количества — пользователи приобрели онлайн — через цифровые каналы банка.

Наиболее популярны подписки у людей 30-40 лет (30%), на втором месте подписчики 20-30 и 40-50 лет (по 20%). С небольшим перевесом — в 4% — мужчины чаще женщин в 2023 г. подключали сервис.

Подписку помогут оформить сотрудники банка в офисе, а также это можно сделать самостоятельно в приложении «СберБанк Онлайн». Зайти в сервисы Сбербанка, на которые распространяется подписка, можно по «Сбер ID» (он есть у каждого клиента Сбербанка и привязан к его номеру телефона). Все условия подписки применятся, как только клиент авторизуется в сервисах по «Сбер ID».

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«СберПрайм» и «СберПрайм+» — мультисервисные подписки Сбербанка, которые включают в себя финансовые и lifestyle-сервисы от банка и партнеров. С их помощью можно закрывать многие повседневные потребности и получить дополнительную выгоду. В октябре 2023 г. Сбербанк существенно улучшил подписку «СберПрайм», добавив дополнительные финансовые и развлекательные сервисы. Стоимость же подписки осталась прежней. В числе новых привилегий — платежи и переводы. Теперь подписчики «СберПрайм» могут переводить деньги клиентам Сбербанка и оплачивать различные услуги (например, ЖКХ) без комиссии на сумму до 200 тыс. руб. Также подписчикам «СберПрайм» теперь доступны бесплатные SMS уведомления по операциям по карте. С обновленной подпиской походы в кафе и рестораны станут не только приятными, но и выгодными: 5% от суммы чека вернётся на бонусный счет бонусами «СберСпасибо». Их можно списать при следующем походе в кафе или рестораны, а также оплатить до 99% от стоимости покупок у партнёров программы лояльности. Также в пакет «СберПрайм» теперь включена подписка «Оптимум» онлайн-кинотеатра Okko. С ней бесплатно доступны более 90 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов в самых разных жанрах, а также спортивные трансляции и ТВ-каналы. Среди них — более 800 фильмов в качестве Ultra HD 4K и 8К.