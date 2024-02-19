«Контур.Недвижимость» запустила сервис для дистанционных расчетов в сделках

Теперь провести безопасный расчет при покупке жилья можно без визитов в банк. Новый сервис сотрудничает с несколькими крупными банками, в том числе со Сбербанком, «Точкой» и экосистемой недвижимости «Метр квадратный» («М2»). Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Безопасный расчет стал привычным инструментом в сделках с недвижимостью. Схема, при которой на время оформления сделки средства блокируются на специальном счете, защищает и продавца, и покупателя объекта. Раньше, чтобы провести безопасный расчет, участникам сделки приходилось ехать в отделение банка: чтобы снять средства со счета или открыть аккредитив. Теперь это можно сделать онлайн в сервисе безопасных расчетов от «Контур.Недвижимости».

Участники сделки заключают в сервисе договор купли-продажи и покупатель переводит нужную сумму на защищенный счет в банке-партнере. Пока сделка оформляется, ни у продавца, ни у покупателя нет доступа к средствам на счете. Также государственные органы не могут списать с него взыскания. Когда Росреестр зарегистрирует переход прав собственности, деньги автоматически переведут продавцу.

Банк для проведения сделки выбирают сами участники. Сейчас в сервисе доступны расчеты через Сбербанк, банк «Точка» или «М2».

Расчет через сервис безопасных расчетов поможет провести сделку полностью дистанционно. При этом участники сделки экономят не только время на поездки в банк, но и деньги на оплату комиссии. А также не сталкиваются с проблемой суточных лимитов на сумму перевода между банками.

Александр Скорин, руководитель сервиса безопасных расчетов: «Когда электронная регистрация только появилась на рынке, к ней относились настороженно. Теперь это рыночный стандарт. Мы в «Контур.Недвижимости» верим, что скоро безопасные онлайн-расчеты в сделках станут такими же привычными, как переводы между физлицами через мобильные приложения банков.

Алена Шоль, руководитель сервиса безопасных расчетов «М2»: «Сервис безопасных расчетов (СБР) — удобная альтернатива банковскому аккредитиву в сделках по ДДУ. После подписания договора покупатель квартиры переводит деньги через СБР без визитов в офис застройщика или банк. Можно использовать любой удобный способ перевода, например, в онлайн-сервисе банка или банковской картой. Услуга позволяет проводить обычные и ипотечные сделки с недвижимостью безопасно и быстро. Партнеру системы останется только внести в ДДУ клиента новый способ расчета за недвижимость».

Екатерина Логинова, руководитель направления «Аккредитивы. Эскроу» Уральского банка Сбербанка, куратор проекта: «Коллаборация электронного аккредитива и электронной регистрации позволяет провести сделку с недвижимостью полностью дистанционно и без рисков. Сбербанк гарантирует безопасность переводов и защищает средства всех участников сделки. А технологии «Контур.Недвижимости» позволяет ускорить проведение сделки и автоматизировать рутинные часть процессов, например, подачу документов на открытие аккредитива».

Сервис безопасных расчетов дополняет сценарий электронной регистрации в другом сервисе «Контур.Недвижимости» — «Реестро». Теперь пользователи могут провести сделку, даже если ее участники находятся в разных городах и часовых поясах. Для подписания документов и расчетов им не придется встречаться в одном месте. Но, если они решат это сделать, все этапы сделки проводятся в офисе риелтора: в день сделки им не придется ехать в отделение банка или МФЦ.

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«Контур.Недвижимость» — это комплекс сервисов для специалистов рынка. Решения сегмента помогают риелторам автоматизировать проверку и оформление сделок. «Контур.Недвижимость» официально сотрудничает с Росреестром, а также крупными федеральными банками.

«М2» — это экосистема недвижимости, которая объединяет сервисы для решения любых вопросов: от поиска жилья до регистрации сделки.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.