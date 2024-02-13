Сколько мужчины и женщины тратят на свидания — исследование

Эксперты кошелька «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» опросили более 1,5 тыс. пользователей о тратах на свидания. Выяснилось, что 38% мужчин ходят на свидание с цветами, а 22% никак не готовятся. Среди женщин 44% считают, что счет должен полностью оплачивать мужчина, а 3% ждут от мужчин подарков. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Женщины не дарят подарки, а ждут их от мужчин

Опрос «ЮMoney» показал, что 38% мужчин несут на свидание цветы, а 25% опрошенных приходят без подарка. Еще 19% респондентов покупают подарок, только если встреча выпадает на праздники или важные даты, а 10% приносят на свидание конфеты. Украшения дарят только 4% опрошенных мужчин, еще столько же покупают подарок, но не на первое свидание.

Большинство женщин (48%) приходят на свидание без подарка. Около 27% готовы делать подарки на встречах по праздникам, а 22% женщин приносят на свидание маленький сувенир. Еще 3% участниц опроса приходят на встречу с пустым руками, но ждут подарков от мужчин.

Рестораны, парки и дом — самые популярные места для свиданий

Чаще всего мужчины ходят на свидания в кафе, бары и рестораны — так ответили 40% участников опроса. Еще 30% устраивают свидания дома — у себя или у партнерши. Третье по популярности место для встречи — парк: этот вариант выбрали 13% мужчин. Дальше в рейтинге — кино (8%), театры (5%) и музеи (1%). Оставшиеся 3% мужчин назвали подходящими местами для свидания отель, машину и торговый центр.

Как и мужчины, большинство женщин (43%) чаще всего ходят на свидания в кафе, бары и рестораны. Ещё 28% устраивают встречи у себя дома или идут в гости к партнёру, а 16% отправляются на прогулку в парк. В кино ходят 6% участниц опроса, в театры и музеи — по 5%. Еще 4% женщин рассказали, что их свидания проходят на рабочих мероприятиях, в туристических местах или даже онлайн.

Кто платит за свидание

Большинство мужчин (62%) предпочитают сами оплачивать счет во время свидания. У 16% это зависит от повода, а 9% делят счет пополам. По мнению 7% мужчин, платить должен тот, кто приглашает на свидание, а 4% считают, что счет должна оплачивать женщина. Всего 2% мужчин думают, что платить на свидании должен тот, кто богаче.

Только 44% женщин считают, что счет на свидании всегда должен оплачивать мужчина, а 29% отмечают, что это зависит от ситуации. По мнению 13% участниц опроса, платит тот, кто пригласил, а 7% готовы поделить счет на двоих. Взять все расходы на себя согласны только 5% женщин, а 2% считают, что мужчина не должен жадничать на свидании.

Сколько стоит свидание

По данным опроса «ЮMoney», 33% мужчин тратят на свиданиях от четырех до пяти тыс. руб. Еще 25% участников опроса готовы выделить на встречу от 500 до тыс. руб. Более 15 тыс. руб. могут потратить 11% мужчин, от семи до девяти тыс. — 10%, от 10 до 12 тыс. — 9%. Совсем не тратятся лишь 6% опрошенных, примерно столько же говорят, что платит женщина.

Большинство опрошенных женщин не тратят деньги на свиданиях — так ответили 32%. Еще 23% тратят от двух до трех тыс. руб., 20% — от 500 до тысячи рублей, а 14% — от четырех до пяти тыс. руб. Только 4% участниц опроса могут потратить более 15 тыс. руб., 2% — от 10 до 12 тыс. Остальные опрошенные отметили, что свидание может быть бесплатным для обоих партнеров.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с 1 января по 9 февраля 2024 г. число оплат в салонах красоты выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средний чек на услуги салонов красоты увеличился на 10% и составил 1,49 тыс. руб. Платежей за укладки стало на 9% больше, а средний чек вырос на 8%, до 1,66 тыс. руб. Число покупок платьев с первого января по девятое февраля 2024 г. выросло на 6% год к году, средний чек увеличился на 10% и составил 3,49 тыс. руб. Таким образом, чтобы собраться на свидание, женщина потратит в среднем 6,64 тыс. руб.

Количество платежей за мужские стрижки, по данным аналитического ресурса «Чек Индекс», выросло с первого января по девятое февраля на 12% год к году, а средний чек — на 8%, до 575 рублей. Покупок цветов стало на 16% больше, а средний чек увеличился на 18% и достиг 1,49 тыс. руб. Число покупок билетов в кино за тот же период выросло на 24%, средний чек стал на 12% выше и составил 696 руб. Количество покупок билетов в театр увеличилось на 14%, средний чек вырос на 10%, до 790 руб.

Если свидание приурочено к празднику, стоит учитывать и стоимость подарка. Так, с первого января по девятое февраля количество покупок подарочных сертификатов выросло на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 г. Средний чек стал на 9% больше и составил 2,28 тыс. руб. Таким образом, чтобы собраться на свидание, мужчина потратит в среднем 5,04 тыс. руб. — без учета оплаты счета в ресторане. Если учитывать расходы на ужин в ресторане, стоимость свидания для мужчины может стать вдвое выше, чем для женщины.

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«ЮKassa» — сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney». «ЮKassa» создает решения для бизнеса любого размера — от самозанятых до крупных ритейлеров. Основные продукты: прием платежей (более 10 способов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами, сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и другие. Юридическое лицо «ЮMoney» и «ЮKassa» — ООО НКО «ЮМани».

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