Аналитики «МТС Банка» выяснили, сколько стоит свидание в регионах

Аналитики «МТС Банка» изучили, как меняются траты россиян на свидание в зависимости от региона. Дороже всего оно стоит в столице и Новосибирской области, а меньше всего потратят жители Республики Коми и Смоленской области – разница в стоимости составляет 2,2 раза.

Классическое свидание – это поход в кино, ресторан и, конечно, цветы. Аналитики «МТС Банка» решили выяснить, как меняется стоимость романтического вечера на 14 февраля в зависимости от региона России.

В среднем по России стоимость свидания составляет 4590 руб., за год она стала выше на 7%. При этом средний чек в различных регионах значительно отличается – величина самого большого и самого маленького отличается более чем в два раза.

Дороже всего свидание обойдется москвичам – его средняя стоимость 6330 руб. Средняя стоимость романтического вечера в Новосибирской области на 500 руб. дешевле – 5840 руб. Замыкает тройку Северная Осетия – здесь придется потратить 5500 руб.

Стоит отметить, что практически половина регионов (Москва, ЯНАО, Чукотский автономный округ и Сахалинская область) с наибольшим средним чеком на свидание, по данным Росстата входит в топ 10 регионов с самой большой заработной платой.

Самая маленькая стоимость свидания в Республике Коми – 2920 руб. Немного дороже оно стоит в Смоленской и Вологодской областях – 3150 руб. и 3220 руб. соответственно.

Больше всего за год стоимость свидания выросла в Кемеровской области – на 36%, Кабардино-Балкарской Республике – 28% и Курганской области – 24%.

Аналитики «МТС Банка» отмечают, что больше всего на рост средней стоимости свидания повлияла стоимость букета цветов, за год она увеличилась в среднем по России на 18%, в то время как средняя цена похода в ресторан и билетов в кино осталась на уровне прошлого года.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале 2023 и 2024 гг.