Банк «Русский Стандарт»: оплачивать автостоянку в торговых центрах с парковочной системой NS.Parking можно по QR-коду через СБП

Банк «Русский Стандарт» обеспечил возможность подключения приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) торговым центрам с парковочной системой ITS.Parking от компании NeuronSoft. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Технология оплаты проста. Достаточно вставить парковочную карту в терминал на выезде из торгового центра и выбрать на экране способ оплаты «через СБП». Затем — смартфоном отсканировать появившийся на экране паркомата код через приложение «СБПэй»*, в котором зарегистрирована банковская карта, либо через свой мобильный банк, подтвердив операцию уже в нем. Банк «Русский Стандарт» обеспечивает техническую возможность проведения таких платежей.

Сервис оплаты через СБП продолжает завоевывать рынок. Очевидный плюс СБП — это, прежде всего, выгодная тарификация. Комиссия на операции здесь заметно ниже, чем за прием классических карточных платежей: 0,4% или 0,7%, в зависимости от категории бизнеса. Подобное снижение затрат делает итоговое предложение для клиентов выгоднее: сэкономленные средства открывают возможности для улучшения программы лояльности.

Деньги же поступают на счет компании практически сразу после подтверждения оплаты, что позволяет снизить, как и кассовые разрывы, так и объем необходимых оборотных средств. При оплате же картой этот процесс может занимать от одного до нескольких дней.

*Банк плательщика должен поддерживать технологию оплаты через «СБПэй».

***

Компания NeuronSoft работает с 2021 г. и имеет большой опыт в создании различных информационных систем — от систем управления бизнесом, программно-аппаратных комплексов до систем, основанных на современных нейронных сетях. Она предлагает широкий спектр услуг в сегменте b2b. Компания NeuronSoft имеет опыт как внедрения разработанных информационных систем, так и проведения НИОКР. Автоматизированная парковочная система ITS.Parking от компании NeuronSoft с системой контроля доступа позволяет легко и быстро управлять парковочным комплексом.

АО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. «Русский Стандарт» стал пионером в ключевых видах банковских услуг России: первым запустил POS-кредитование, кредитные карты и пакетные продукты. «Русский Стандарт» делает ставку на разработку инновационных финансовых сервисов. Он в числе первых обеспечил возможность предоставления услуг интернет-эквайринга. Банк провел первые операции по QR-кодам с помощью СБП и запустил «СБПэй». Первым разработал сервис оплаты покупок с помощью биометрии.