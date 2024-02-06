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Время принятия решений «Сбером» по заявкам на проектное финансирование жилья сократится благодаря ИИ

К концу 2024 г. «Сбер» планирует более половины сделок проектного финансирования девелоперов одобрять при помощи искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «На сегодняшний день полностью в процессе онлайн заключены четыре сделки с застройщиками. В новом году ставим себе цель развивать и совершенствовать данную технологию, увеличивая охват проектов и сокращая сроки принятия решения».

В сентябре 2023 г. «Сбер» заключил первую в стране сделку проектного финансирования с автоматически принятым решением. Это стало возможным благодаря технологии искусственного интеллекта. Кредит банка на строительство жилья получил ведущий ставропольский застройщик ООО «СЗ ЭВИЛИН КМ-5», объём финансирования составил 2 млрд руб.

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