ВТБ составил рейтинг самых «цифровых» регионов

ВТБ проанализировал данные* по использованию ВТБ Онлайн в 2023 году и определил регионы с наибольшей долей вовлеченности в цифровые каналы обслуживания. Самые активные пользователи онлайн-банка живут в Москве и на Дальнем Востоке. Чаще всех открывают сберегательные продукты без посещения офиса в Пензенской области, а совершают платежи жители Мурманской области.

Согласно статистике, наиболее активно ВТБ Онлайн пользуются в Москве (21,6% от численности населения), Хабаровском крае (16,3%), Санкт-Петербурге (16%), Тюменской и Магаданской области (15,6% и 15,3% соответственно). Большинство из этих регионов географически удаленные, поэтому для их жителей онлайн-канал – наиболее удобный способ коммуникации с банком. Реже используют онлайн-сервисы в Чечне - 3%.

Наибольшими темпами аудитория ВТБ Онлайн росла в Чеченской Республике (+40% за год). В Мордовской Республике число клиентов банка в дистанционных каналах увеличилось на 38%, в Воронежской области, Республике Башкортостан и Самарской области прирост составил 36%, что выше общероссийских значений (более 15%).

Переводы и платежи являются самыми востребованными операциями у клиентов ВТБ. Чаще всего переводы через ВТБ Онлайн совершают жители Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Чеченской Республики, Республики Бурятия и Хабаровского края. Один клиент совершает не менее 10 денежных переводов ежемесячно. Реже переводят в Ульяновске и Мордовии - в среднем по 5 операций, в целом по России приходится 7 операций на 1 клиента в месяц. При этом наиболее популярным способом перевода во всех регионах является СБП, доля которой превышает 80% от всех переводов в банке.

Активно опцией платежей пользуются клиенты ВТБ в Мурманской, Вологодской и Смоленской областях, Республике Карелия и Саратовской области. В среднем на каждого клиента приходится более 3 таких операций в месяц. Самым популярным видом платежа в ВТБ Онлайн практически по всей России является оплата мобильной связи, но в Мурманске, Пензе и Туле на первом месте — коммунальные платежи. Реже всего совершают онлайн-платежи жители Рязанской области. Платежный сервис Mir Pay в ВТБ Онлайн популярен в Мурманской, Свердловской областях, Республике Коми, Магаданской и Новосибирской областях.

Новосибирская, Воронежская и Самарская область стали лидерами в России по доле оформленных в ВТБ Онлайн потребительских кредитов: в этих регионах она достигла рекордных значений – 87% от общего числа выдач. По стране в целом клиенты банка дистанционно получили каждый второй потребительский кредит. Сбережения активнее всего в онлайн-каналах размещают жители Пензенской области: они открывают онлайн порядка 93% вкладов и накопительных счетов. По России в целом этот показатель составляет 82%.

«ВТБ Онлайн обеспечивает 100% цифровой доступ к финансовым услугам. Каждый второй банковский продукт оформляется дистанционно. Онлайн-банк активно используют не только в наиболее продвинутых с точки зрения применения технологий центральных городах России, но также он весьма полезен для жителей удаленных от центра регионов. Мы работаем над тем, чтобы сделать услуги доступными максимально большему числу россиян и обеспечить разнообразие, стабильность и безопасность финансовых операций. Число активных розничных клиентов ВТБ сегодня превышает 19,3 млн человек, из них 18 млн пользуются ВТБ Онлайн. За год аудитория онлайн-банка выросла почти на 20% — это показатель эффективности работы сервиса и больших перспектив его развития в ближайшие годы», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

ВТБ Онлайн позволяет делать платежи и переводы, открывать новые банковские продукты, контролировать кредитные, инвестиционные и пенсионные счета. Без визита в офис можно управлять самим онлайн-банком и участвовать в различных социальных программах. Пользователи могут изменить свои контактные данные и обновить документы, установить лимиты на операции в целях безопасности, заблокировать карту временно или навсегда и многое другое. Также в 2023 году банк запустил новый сервис на платформе «ВКонтакте», и теперь клиента ВТБ многие банковские операции доступны прямо в социальной сети.

*Статистика собрана на основе данных об ежемесячной аудитории ВТБ Онлайн в регионах России и рассчитана с учетом численности населения регионов.