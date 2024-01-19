«МТС Банк» напоминает важные правила защиты от мошенников

ПАО «МТС-Банк» напоминает о важных правилах защиты от мошенников, которые путем звонка по телефону или в мессенджере просят клиентов сообщить личные данные: номер карты, пароли от входа в мобильный и интернет-банк, одноразовые коды из СМС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Не попасться на уловки мошенников поможет бдительность и знание простых правил кибербезопасности.

Что важно знать

Чаще всего злоумышленники выдают себя за надежный источник: сотрудника банка, правоохранительных органов, оператора связи и других служб. Их цель — любым путем заставить клиента банка передать личную информацию, например, имя пользователя, пароль, номер банковской карты, код из СМС или установить вредоносную программу на персональное устройство.

Сегодня особенно частыми случаями стали видеозвонки через мессенджеры, когда клиента просят подключить демонстрацию экрана своего смартфона. В случае предоставления такого доступа клиент позволяет мошенникам видеть данные телефона, в том числе персональные коды, которые приходят от банка в СМС для подтверждения финансовых операций в каналах дистанционного обслуживания или входа в личный кабинет.

Что важно запомнить

Если звонят из банка или от имени известной организации и просят назвать код из СМС или перейти по ссылке – сразу положите трубку и самостоятельно перезвоните в эту организацию для уточнения информации. Мошенники могут подделывать номера телефонов только для исходящих вызовов.

Никому! В том числе сотрудникам банка, не сообщайте: персональные коды из СМС; CVV/CVC код с обратной стороны карты; логин и пароль от входа в личные кабинеты мобильного и Интернет-банка.

Если вам звонят по видеосвязи в мессенджере и просят разрешить демонстрацию экрана смартфона – откажитесь и завершите разговор.

Если вам звонят из МВД и других госорганов и сообщают тревожную информацию о ваших деньгах, счетах в банке и прочем – закончите разговор и самостоятельно перезвоните на горячую линию госоргана, номер легко найти в интернете.

Если звонят «для продления сим-карты» и просят совершить какие-то действия – сразу завершите диалог и перезвоните своему оператору.

Если вам пишет знакомый или родственник в мессенджере с просьбой одолжить деньги и указывает номер карты или вам пришло голосовое сообщение с подобной просьбой – не торопитесь совершать перевод, перезвоните ему на телефон и уточните, действительно ли он направлял вам такое сообщение.

В целях безопасности советуем отключить отображение содержания уведомлений на экране смартфона. Их текст вы сможете прочитать только, если откроете сообщение.

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ПАО «МТС-Банк» — универсальный коммерческий банк с 30-летней историей, оказывает широкий спектр услуг частным лицам и компаниям. В своей стратегии «МТС Банк» делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого и среднего предпринимательства, а также на сочетание удобства и функциональности цифровых каналов с физической доступностью своих офисов по всей России.