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Банк «ДОМ.РФ»: в каких регионах популярна ипотека по QR-коду


За полгода в банк «ДОМ.РФ» поступило более 4 тыс. заявок на ипотеку по QR-коду — без заполнения анкеты и предоставления документов. Заемщики сканировали QR-код в офисе продаж партнеров или застройщиков и за считанные минуты получали комплексное решение банка по всем действующим ипотечным программам. Об этом CNews сообщили представители «ДОМ.РФ».

Наибольшей популярностью услуга банка пользуется у жителей Москвы — на них пришлась половина заявок на ипотеку по QR-коду. Среди регионов-лидеров также Подмосковье (10%), Ростовская и Тюменская области (около 20% в равном соотношении), а также Краснодарский край и Тверская область (по 5%).

«Ипотека по QR-коду — не имеющий аналогов на рынке сервис, ставший еще одним звеном бесшовного клиентского пути. Большинство заемщиков при наличии электронной подписи проходят в онлайн-формате фактически все процедуры по оформлению — от выбора недвижимости, заявки и подписания документов до регистрации сделки в Росреестре и выпуска е-закладной», — сказал вице-президент банка «ДОМ.РФ» Кирилл Варенцов.

Каждый третий клиент, взявший кредит через подачу заявки по QR-коду, приобрел жилье в рамках «Льготной ипотеки на новостройки». Порядка 30% заемщиков воспользовались программой для ИТ-специалистов. «Семейную ипотеку» выбрали около 20% клиентов. Еще 12% пришлось на ипотеку на вторичном рынке, 7% — на новостройки без господдержки.

«Еще несколько лет назад невозможно было представить, что такой сложный финансовый продукт, как ипотека, можно будет оформить за пару часов не выходя из дома. Как один из самых динамично развивающихся банков страны мы стараемся идти на шаг впереди коллег по высококонкурентному рынку, внедряя ИТ-технологии, которые очень востребованы клиентами», — сказал директор подразделения «Цифровые продукты для бизнеса» банка «ДОМ.РФ» Олег Комлик.

На данный момент ипотеку по QR-коду можно оформить в офисах 1500 партнеров банка (в том числе застройщиков, риелторских компаний, ипотечных брокеров, пр.). В текущем году планируется довести количество подключенных к сервису компаний до 5 тыс..

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