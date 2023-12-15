«Тинькофф» запустил сервис мобильных банковских ячеек

«Тинькофф» запустил новый для российского рынка сервис — хранение ценностей в мобильных банковских ячейках для премиальных клиентов.

Заявка оформляется онлайн, ячейку клиенту привозит инкассатор в удобное место и время, а затем на бронемашине отвозит ее в хранилище 5 класса безопасности в кассовом центре «Тинькофф», к которому нет доступа у других клиентов.

Обратно ценности клиенту также привозит инкассатор на бронеавтомобиле.

В «Тинькофф» обеспечили высокий уровень безопасности на каждом этапе оказания услуги: все ключи от заполненной ячейки остаются у клиента; заполненные ячейки помещаются в хранилище 5 класса, в которое нет доступа другим клиентам; все данные о каждой заявке конфиденциальны; на всех этапах от оформления услуги до того, как ячейка с ценностями попадает в хранилище, осуществляется цифровой мониторинг заявки специальной командой «Тинькофф».

Услуга доступна клиентам Tinkoff Private и Tinkoff Premium в Москве и Московской области, они могут воспользоваться ей бесплатно как одной из привилегий премиального обслуживания. В дальнейшем услуга будет доступна в том числе в других регионах России.

Размер ячейки — 39,5 х 28 х 10, например, в него может поместиться слиток золота весом 12 кг, документы формата А4, небольшой ноутбук. Если ценностей больше, то клиент может оформить заявку сразу на несколько ячеек.

Услуга будет актуальна как при долгосрочном хранении — например, золотых слитков или ценных документов, так и при краткосрочном — например, во время отпуска или командировки. Вызвав инкассатора, не нужно будет подстраиваться под часы работы операционного отделения, и не нужно везти ценности по городу самостоятельно, что особенно удобно накануне поездки.

Как оформляется услуга: заявку на банковскую ячейку можно оформить в мобильном приложении «Тинькофф» или в чате с поддержкой; для встречи с инкассатором можно выбрать удобный промежуток времени в течение дня – с 9.00 до 23.00; при встрече с клиентом инкассатор передает клиенту ячейку, которую он заполняет своими ценностями и закрывает на ключ. Все ключи от ячейки остаются у клиента, открыть ячейку может только клиент; инкассатор на бронемашине привозит ячейку в хранилище, куда нет доступа другим клиентам, ценности остаются на хранение на нужный срок. В приложении у клиента появляется информация о ячейке, сроке и условиях ее хранения; когда клиенту нужно забрать ценности, то он заказывает доставку инкассатором туда, где ему их удобно получить. Открыв ключом ячейку, клиент забирает ценности и возвращает ее инкассатору.

Павел Власов, вице-президент «Тинькофф», заместитель директора департамента платежных систем, сказал: «Хранение ценностей в ячейках — классическая банковская услуга с операционистами, охранниками, сигнализацией, стенами офиса, где все должно храниться под семью замками и под прицелами камер. И представить ее реализацию в банке без отделений, казалось бы, невозможно. Но теперь это так. Оцифровать ячейки нам под силу. Заказ через мобильное приложение, доставка инкассацией, которая пользуется популярностью у всех наших премиальных клиентов, прозрачность услуги и все необходимые уровни контроля, а также сильные цифровые компетенции — из этого сложилась новая революция, когда ячейки приезжают туда, куда удобно, а не клиент везет ценности в банк, когда удобно банку. Снова сделали в стиле «Тинькофф».