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Бизнесу и разработчикам стал доступен самый мощный искусственный интеллект Сбербанка — GigaChat Pro

Теперь в рамках программного интерфейса доступа к искусственному интеллекту Сбербанка для бизнеса GigaChat API, компаниям и разработчикам для создания собственных решений и оптимизации процессов доступны две модели — GigaChat Lite и GigaChat Pro. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

GigaChat Lite подойдет для решения более тривиальных задач, требующих при этом максимальной скорости работы модели, вместе с тем сервис менее требователен к «железу».

GigaChat Pro лучше следует сложным инструкциям и может выполнять более комплексные задачи: значительно повысилось качество суммаризации, рерайтинга и редактирования текстов, ответов на различные вопросы. Что особенно актуально для бизнеса: модель отлично ориентируется во многих прикладных доменах — в частности, в экономических и юридических.

Чтобы упростить и ускорить работу с моделями, клиентам также доступен GigaChain (SDK) — адаптированная версия библиотеки LangChain для русского языка с поддержкой GigaChat API, которая позволит разработчикам создавать собственные продвинутые ИИ-приложения, применяющие технологии Сбербанка. Библиотека стандартизирует типовые кейсы использования различных языковых моделей, такие как работа с цепочками, базами знаний и документами; а также содержит в себе набор готовых запросов (промптов) для решения бизнес-задач.

GigaChat Pro доступен всем — как корпоративным клиентам, так и независимым разработчикам. Для корпоративных клиентов до конца января GigaChat Pro доступен по стоимости версии Lite — 20 копеек за 1000 токенов. Для независимых разработчиков предусмотрена возможность попробовать GigaChat Pro в рамках freemium-режима.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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