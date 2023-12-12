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Бонусные карты любых магазинов — в «Сбербанк онлайн»

Теперь в приложении «Сбербанк онлайн» можно добавлять бонусные карты любых магазинов — они будут храниться в новом разделе «Бонусные карты» и доступны при оплате телефоном со SberPay. Такой возможностью могут воспользоваться владельцы Android-устройств (версии 15.2 и выше). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Карту лояльности легко внести в приложение — для этого нужно перейти в раздел «Бонусные карты» из «Кошелька» на главном экране или через поиск и отсканировать штрихкод или QR-код карты. После этого перейти к нужной карте можно будет в один клик по ярлыку SberPay на главном экране телефона. Достаточно показать бонусную карту на кассе — и можно сразу же прикладывать смартфон для оплаты. Если телефон не поддерживает бесконтактную оплату, выручит ярлык «Бонусные карты» на рабочем столе смартфона.

Приложением «Сбербанк онлайн» на Android хотя бы раз в месяц пользуются свыше 60 млн человек, а сервис бесконтактной оплаты SberPay подключили уже более 8 млн клиентов. С новым сервисом Сбербанка любые скидочные карты всегда будут под рукой на экране смартфона — даже без интернета. Нужно однажды добавить их в «Сбербанк онлайн» — и больше не придется носить с собой «пластик» или прибегать к сторонним приложениям.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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