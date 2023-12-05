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Smart Engines помогает банку «Кубань кредит» обслуживать юридических лиц по паспорту

«Кубань кредит» начал использовать технологии Smart Engines для распознавания паспорта гражданина РФ при обслуживании юридических лиц. Систему Smart ID Engine банк использует для открытия расчетного счета компаний и проверки уже имеющихся в банке данных клиента. Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines.

Техническое решение позволяет автоматически вносить паспортные данные со сканов и фотографий при подаче заявки на открытие счета компании через личный кабинет. Система распознает разворот паспорта менее чем за 1 секунду. Определение типа документа дает возможность выявлять случаи, когда пользователь по ошибке прикладывает вместо паспорта изображение, например, СНИЛС.

«Кубань кредит» также использует технологию Smart ID Engine для распознавания имеющихся в хранилище банка изображений документов юридических лиц.

В мае 2022 г. банк «Кубань кредит» запустил систему Smart ID Engine для распознавания паспортов физических лиц. Это позволило в два раза ускорить процесс внесения в банковскую систему паспортных данных по сравнению с ручным вводом.

Сотрудники банка используют распознавание документов для обслуживания плательщиков в кассе. «Кубань кредит» также применяет технологии Smart Engines для считывания QR-кодов для платежей в мобильном приложении.

Программное обеспечение Smart Engines не передает персональные данные на обработку сторонним сервисам и третьим лицам. ПО не требуется подключение к интернету – весь процесс распознавания осуществляется в контуре банка (on-premise). Smart ID Engine включена в реестр ПО Минцифры РФ.

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