АКБ «Энергобанк» запустил платежи в пользу госорганов, на основе SDK компании BSS

АКБ «Энергобанк» реализовал для розничных клиентов платежи в пользу госорганов, так называемые C2G-переводы. Теперь им доступна оплата штрафов и налогов через Систему быстрых платежей (СБП), информация о которых содержится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), а также поиск начислений (штрафы/налоги) по уникальному идентификатору начислений с последующей оплатой через СБП. И сканирование QR-кодов, размещенных на документах для оплаты штрафов/налогов, с последующей возможностью оплаты через СБП.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту достаточно указать уникальный идентификатор начисления и осуществить оплату. То есть для проведения C2G-перевода клиент в онлайн-банке запрашивает список действующих задолженностей, выбирает необходимый платеж и способ оплаты — через СБП. При этом не требуется ручной ввод реквизитов получателя, что снижает возможность ошибки. Также нет необходимости вводить реквизиты своего счета или карты, так как все происходит в банковском приложении.

Новый сервис реализован в системе дистанционного банковского обслуживания для физических лиц на базе решения компании BSS и готового модуля BSS. Внедрение и интеграция произведены силами команды «Энергобанка» на основе предоставленного BSS SDK (software development kit – набор инструментов для разработки программного обеспечения).

«Наш банк не первый раз внедряет модули, используя SDK вендора. Для нас это эффективный подход, позволяющий развивать собственную команду и быстро реагировать на изменяющиеся запросы наших клиентов, а также требования регулятора. Хочу отметить и преимущества развитого SDK компании BSS, который помогает легко и быстро реализовывать новый востребованный функционал», – сказала начальник управления развития АКБ «Энергобанка» Дина Тимершина.

«Команду «Энергобанка» можно смело ставить в пример как чрезвычайно профессиональную и опытную. Используя наш SDK, они внедрили уже не один модуль, действуя четко и компетентно. Мы всегда готовы оказывать консультационную и информационную помощь, выполнять работы по багфиксу, но в данном проекте специалисты банка успешно справились самостоятельно, обращений не было. Всегда приятно работать с экспертами своего дела», – отметил директор по продажам компании BSS Виталий Патешман.