CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Ритейл Розница
|

Жители Санкт-Петербурга могут расплатиться с помощью улыбки в двух аптечных сетях

Петербуржцы получили возможность от Сбербанка мгновенно расплачиваться за покупку в сети аптек «Родник здоровья» и «Лекоптторг», даже если под рукой нет банковской карты или телефона. Достаточно просто посмотреть в камеру платежного терминала. Оплата пройдет моментально по биометрическим данным покупателя. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу: «Сегодня «Сбер» - один из крупнейших и технологичных эквайеров в мире, причем не только по количеству обработанных транзакций, но и по внедрению передовых платежных решений, как, например, оплата улыбкой. В Петербурге уже почти 200 торговых точек принимают оплату по биометрическим данным».

Личность нельзя украсть, поэтому платить улыбкой надежно. Вы можете менять прическу и макияж – оплате это не помешает. А вот случайно оплатить покупку другого человека не получится: если алгоритм увидит в кадре несколько лиц, оплата не пройдет.

Для того чтобы улыбка «заработала», необходимо подключить биометрию в приложении «Сбербанк онлайн». Нужно зайти в свой профиль в приложении (иконка человечка в левом верхнем углу), кликнуть на сервис «Распознавание по лицу и голосу», выбрать платежную карту и создать код безопасности. Сделать это можно и в любом офисе Сбербанка – сотрудники банка помогут настроить оплату с помощью биометрии.

К оплате улыбкой можно привязать любые дебетовые карты Сбербанка, кроме моментальных. Оплата до 1000 руб. проходит мгновенно, для покупок свыше 1000 руб. система попросит ввести код безопасности.

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах России - Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как организовать гибридное обучение с помощью российских технологий

Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения

Кирилл Пивоваров, FIS: Востребованность систем класса no-code/low-code будет расти десятками процентов в год

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря

Марина Громова, Security Vision: Партнерский статус должен зависеть не от оборота, а от экспертизы интегратора

Бизнесу необходима реальная ИБ

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты

Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся
Показать еще