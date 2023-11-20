Assist обеспечил поддержку протокола 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay

Разработчик и интегратор платежных решений Assist обеспечил поддержку протокола безопасности 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay, выпущенных как российскими, так и международными банками. Протокол 3D-Secure 2.2 позволяет подтверждать онлайн-покупки с помощью данных пользователей без отправки SMS-паролей, что ускоряет процесс оплаты без ущерба для безопасности и увеличивает количество успешных платежей. Об этом CNews сообщили представители Assist.

Assist прошел сертификацию платежной системы UnionPay International по протоколу 3D-Secure 2.1 и 3D-Secure 2.2 в России, Белоруссии и Казахстане. Эквайринговым партнером, обеспечившим поддержку приема карт UnionPay в России, выступил банк «Русский стандарт», в Белоруссии – АСБ Беларусбанк, в Казахстане – Halyk Bank. Онлайн-платежи по картам UnionPay, выпущенным российскими банками, обрабатываются НСПК, по картам UnionPay международных банков – платежной системой UnionPay International.

«Прием карт UnionPay – еще одна возможность для онлайн-магазина расширить свой платежный арсенал и предоставить дополнительный способ оплаты покупателям, у которых возникают трудности с расчетами по картам Visa и Mastercard. Международная платежная система UnionPay International активно занялась расширением своей платежной сети в России и Белоруссии в прошлом году, однако на тот момент никем из участников рынка не поддерживалась работа с протоколом 3D-Secure. Это стало возможным благодаря усилиям Assist, и теперь наши клиенты могут не только принимать оплату по картам UnionPay, но и обеспечить этим платежам высокую степень надежности и удобства», – отметил Евгений Лохматиков, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Assist.

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Разработчик и интегратор платежных решений Assist с 1998 г. обеспечивает прием электронных платежей для российских и зарубежных онлайн-компаний. С помощью Assist можно принимать платежи по картам Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, UnionPay и «Мир», а также посредством систем мобильных платежей Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay и электронных кошельков «ЮMoney», Qiwi, WebMoney. Assist доверяют более 3000 компаний по всему миру.