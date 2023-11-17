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Сбербанк интегрировал функционал сервиса GigaChat в платформу по автоматизации бизнес-процессов SaluteRPA

Разработчики платформы SaluteRPA от Сбербанка представили новый набор компонентов взаимодействия с нейросетевой моделью GigaChat, интегрированной посредством программного интерфейса GigaChat API, для роботизации бизнес-процессов. Такой набор упрощает создание и настройку сценариев роботизации, в результате компании могут использовать возможности GigaChat в своей деятельности. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Компоненты работы с GigaChat упрощают создание программных роботов с искусственным интеллектом. Это позволяет решать задачи, связанные с обработкой текста, принятием решений и генерацией ответов, значительно повышая уровень автоматизации процессов.

Платформа SaluteRPA — инструмент роботизации бизнес-процессов компании и характеризуется высокой производительностью, надежностью и соответствует самым высоким требованиям кибербезопасности. Команда Сбербанка предоставляет инструменты для бесшовной миграции на SaluteRPA с иностранных решений с сохранением исходных сценариев и без потери функциональности. Специалисты могут провести проект от начала до конца (end-to-end), начиная с анализа бизнес-процессов и заканчивая внедрением решений в промышленную эксплуатацию с последующим сопровождением.

SaluteRPA входит в реестр отечественного ПО, отвечает всем регуляторным требованиям и доступен для использования госкомпаниям.

GigaChat API - программный интерфейс доступа к GigaChat для бизнеса. С его помощью компании могут использовать сервис для собственных решений и оптимизации процессов.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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