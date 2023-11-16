«Почта банк» реализовал App2App интеграцию «Почта банк онлайн» с приложением «Госуслуги»

«Почта банк» реализовал App2App интеграцию своего мобильного приложения с приложением «Госуслуги». Об этом CNews сообщили представители «Почта банка».

Интеграция приложений упростит доступ банка к «Цифровому профилю» клиента на «Госуслугах» и сделает навигацию между сервисами проще: теперь из приложения банка клиенты попадают в приложение «Госуслуг», где для входа в свой профиль достаточно ввести четырехзначный код или оставить отпечаток пальца. Таким образом, клиентам «Почта банка» больше не нужно запоминать свой пароль и логин от «Госуслуг», что ранее было частой проблемой при подтверждении доступа к «Цифровому профилю».

Интеграция с «Цифровым профилем» позволяет клиентам банка, имеющим подтвержденный профиль на «Госуслугах», оперативно заполнять онлайн-заявку на кредит или кредитную карту, а также изменять свои паспортные данные. В этом случае все поля анкеты заполняются автоматически из данных учетной записи. А если клиент дает согласие на предоставление персональных данных, банк получит доступ к сведениям из баз данных МВД, БКИ, СФР и других ведомств.

Чтобы перейти из «Почта банк онлайн» в приложение Госуслуг для подтверждения своего дохода, необходимо перейти на вкладку «Для вас», нажать на блок «Шансы на одобрение кредита растут», затем «Продолжить» и «Перейти на Госуслуги». Для перехода на «Госуслуги» при необходимости скорректировать свои паспортные данные нужно перейти на вкладку «Еще», затем в раздел «Профиль» и в блоке документов выбрать паспорт России.

Услугу «Подтверждение учетной записи Госуслуги» в «Почта банк онлайн» можно найти в категории «Госуслуги» раздела «Платежи и переводы».

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«Почта банк» - универсальный розничный банк, созданный в 2016 г. Банк располагает около 25 тыс. точек обслуживания в 83 регионах России, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. В продуктовой линейке банка есть предложения для всех категорий клиентов – от молодежи до пенсионеров. Банк развивает цифровые каналы – более 30 тыс. услуг и сервисов доступны в мобильном приложении «Почта банк онлайн» включая собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия без наценки и комиссии.