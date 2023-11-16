«Бланк» запустил сервис, оценивающий комплаенс бизнеса в реальном времени

Банк для бизнеса «Бланк» запустил сервис «Чистая репутация», позволяющий предпринимателям оценить свой бизнес в соответствии с ключевыми рекомендациями Центрального банка, чтобы избежать возможных блокировок по 115-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители банка «Бланк».

В основе сервиса лежит собственная искусственная интеллектуальная разработка AI Compliance. Сервис анализирует деятельность предпринимателей в банке за 90 дней на основе финансовых операций, налоговой нагрузки и коэффициента транзитности. После анализа сервис показывает оценку, и если уровень опускается ниже нормы, то банк показывает рекомендации, благодаря которым рейтинг можно поднять.

«Изменения в требованиях закона и положениях Центрального банка часты, и новые предприниматели не всегда успевают их отслеживать. Ошибка может стоить дорого: блокировка карты или ограничение доступа в интернет-банк. “Чистая репутация” создана для того, чтобы предприниматели смогли просто и удобно оценивать свои риски», — отметила директор по продажам банка для бизнеса «Бланк» Екатерина Борщева.

Шкала рейтинга меняется в режиме реального времени, поэтому предприниматель всегда сможет увидеть слепые зоны и с помощью наших рекомендаций вовремя среагировать на риск блокировки по ФЗ-115.

Сервис будет актуален для предпринимателей, которые, несмотря на легальный бизнес, сталкиваются с блокировками из-за частых переводов с бизнес-счета на личный. В частности, в эту категорию входят новые предприниматели, те, у кого несколько счетов, а также предприниматели, торгующие на маркетплейсах, и компании, занимающиеся ИТ-аутсорсингом и аутстаффингом.