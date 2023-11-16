Банк «Дом.РФ» и группа «Самолет» запустили цифровую ипотеку в 35 жилых комплексах

Банк «Дом.РФ» и группа «Самолет» запустили цифровую ипотеку на сайте застройщика – сервис доступен для покупки квартир в 35 строящихся жилых комплексах (ЖК) Москвы и Подмосковья. В рамках интеграции крупнейших игроков рынка – заявка на кредит без анкеты и документов подается на сайте застройщика и за считанные минуты покупатель получает комплексное предложение по действующим в банке ипотечным программам, в том числе льготным.

Все необходимые данные по потенциальному заемщику банк получает из «Цифрового профиля» – сервиса, который содержит сведения о физических лицах, собранные из баз данных различных государственных учреждений. В цифровом формате осуществляется не только подача заявки и выбор подходящей программы. Все процедуры по оформлению кредита также проходят онлайн – от подписания кредитной документации до выпуска закладной и регистрации сделки в Росреестре.

«В августе мы первыми на рынке запустили формат оформления кредита проект кредитования – по QR-коду и мы уже видим его востребованность. Инновационная интеграция с одним из крупнейших застройщиков страны – еще один шаг в сторону цифровизации клиентских сервисов и партнерских проектов банка «Дом.РФ», аналогичные коллаборации мы планируем и с другими девелоперами. Главная цель здесь – улучшить клиентский сервис, взаимодействие с банком должно быть максимально комфортным, быстрым и безопасным», – отметил вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов.

В настоящий момент проект затрагивает 35 строящихся ЖК девелопера в Московском регионе. В начале следующего года программой смогут воспользоваться покупатели всех строящихся проектов «Самолета» в регионах, где уже открыты продажи (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тюмень и Владивосток). На сегодняшний день это 12 ЖК.

«Одно из важных достоинств такого партнерства с банком «Дом.РФ» – возможность для покупателей квартир в новостройках «Самолета» выбрать квартиру и оформить ипотеку в одном месте. Доступ к ипотечным продуктам уже на этапе выбора жилья значительно упрощает взаимодействие с «Самолетом». Принцип «одного окна» и сопровождение ипотечной сделки с начала до конца одним менеджером удобно для покупателя и экономит его время», – сказал Кирилл Храпов, коммерческий директор группы «Самолет».

В рамках совместного проекта с ГК «Самолет» ипотеку на новостройки в банке Дом.РФ можно оформить по фиксированной ставке на весь срок кредитования в размере от 2,9% годовых. Сумма кредита – до 50 млн руб., срок кредитования – до 30 лет.

«Очевидно, что инновационные сервисы, бесшовный клиентский путь, ИТ-интеграции – это уже не тренды, а обязательное условие для успешной работы в высококонкурентной банковской среде. Мы поступательно двигаемся по пути цифровизации всех направлений работы банка «Дом.РФ», в том числе в сфере жилищного кредитования. Это работает на улучшение уровня обслуживания клиентов и на расширение географии предоставления услуг», – отметил директор подразделения «Диджитал» банка «Дом.РФ» Олег Комлик.