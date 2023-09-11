ВТБ полностью адаптировал веб-версию ВТБ Онлайн для смартфонов

ВТБ довел веб-версию ВТБ Онлайн до уровня полноценного мобильного приложения, обеспечив максимальный уровень его скорости и набора доступных услуг и опций. С начала года ее аудитория выросла на треть, а всего активными клиентами ВТБ Онлайн сегодня являются 13,5 млн пользователей. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов в рамках ВЭФ-2023.

Веб-версия ВТБ Онлайн доступна пользователям для скачивания на сайте online.vtb.ru. В результате доработок, которые ВТБ производил непрерывно с весны прошлого года, теперь она обладает всеми преимуществами мобильного приложения. В их числе: вход с помощью биометрии за пару секунд, использование адресной книги при совершении операций, оплата услуг по QR-коду, подключение дополнительных настроек безопасности и многое другое.

Аудитория веб-версии ВТБ Онлайн постоянно увеличивается: с начала 2023 года она выросла на 32%. Сервис доступен как для владельцев смартфонов на базе iOS, так и Android, причем доля первых составляет 60%. Интересно, что 9 из 10 пользователей работают с ней со смартфона и только 1 – с ноутбуков или компьютеров.

«Последние полтора года мы планомерно обновляли функционал веб-версии ВТБ Онлайн, чтобы полностью адаптировать его под мобильное приложение. Значительные доработки помогли не только сохранить клиентов, которые привыкли решать свои финансовые вопросы с ВТБ, но и увеличить их аудиторию на треть. Принципиально важно, что наши клиенты, независимо от своей операционной системы, не испытывают никаких ограничений в онлайн обслуживании при сохранении привычно высокой скорости и качества работы сервиса. Сегодня пользователями ВТБ Онлайн являются уже 13,5 млн человек, и для них мы продолжим оптимизировать наш дистанционный сервис, чтобы сделать его независимым от решений других компаний», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ Онлайн доступен в любом популярном браузере для пользователей планшетов и ПК, а также смартфонов на платформах iOS и Android.

В 2022 году ВТБ заявлял о существенных доработках и внедрении новых удобных опций в ВТБ Онлайн на сайте: оплаты услуг по QR-кодам, управления онлайн-подписками через СБП, подключения дополнительных настроек безопасности. Помимо этого, стала доступна установка лимитов на переводы, скрытие разделов с продуктами на главной странице, возможность изменить логин и пароль и передать номер телефона мошенника через чат.