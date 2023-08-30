CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Банк «Санкт-Петербург» обновил интернет-банк для юридических лиц i2b и расширил его функциональность

Банк «Санкт-Петербург» улучшил интернет-банк для юридических лиц i2b. Дизайн стал еще более удобным, современным, а новые функции помогут клиентам сократить время на совершение регулярных операций.

Прямо на главной странице обновлённого i2b можно совершать все регулярные платежные операции и иметь доступ к ключевой финансовой информации. Это и доступ ко всем открытым счетам с их статусами, остатками, наличием ограничений, и возможность создания платежа, и пакетное подписание ранее созданных платежей, и информация о кредитных и депозитных продуктах. Кроме этого обновлен дизайн, оптимизирована цветовая гамма, улучшена навигация по разделам интернет-банка.

Значительно расширена функциональность для работы с ВЭД. Особенно стоит выделить сервис информирования о ключевых событиях ВЭД, благодаря которому клиент может через SMS или e-mail узнать о статусе обработки документов валютного контроля и платежных документов в иностранной валюте, о наступлении даты завершения обязательств по контракту, о возможных нарушениях валютного законодательства, о сообщениях от валютного контролера и др. Также в сервисе по предупреждению нарушений валютного законодательства («ВЭД.Alert») реализована новая опция «Контракты к постановке на учёт», которая позволяет вовремя поставить контракт на учет, когда сумма обязательств приближается к пороговому значению.

Кроме того, в интернет-банке для бизнеса от БСПБ пользователям стал доступен новый сервис формирования и выставления счетов контрагентам. С помощью сервиса клиенты могут быстро создать счёт на оплату и отправить его покупателю в личный кабинет i2b и на электронную почту. В печатной форме счёта также содержится QR-код, который повышает удобство его оплаты.

«Самое ценное для бизнесмена – это время. Поэтому наша задача – сэкономить нашим клиентам время, которое они смогли бы посвятить развитию бизнеса. Все последние изменения и обновления, которые мы реализовали в интернет-банке для бизнеса, призваны освободить клиентов от рутины и сделать работу с финансами максимально простой и быстрой», – отметил директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

Цифровой банк для предпринимателей продан хозяевам «Тинькофф» за 41,5 миллиарда

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

ПСБ внедрил отечественную систему управления тестированием ПО

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор TECNO POVA 5: обаяние аниме дизайна

Онлайн-сервисы для проверки текстов: выбор ZOOM

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще