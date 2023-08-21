CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce ИТ в банках
|

Модульбанк добавил к «Маркетметрике» сервис внутренней аналитики продаж на маркетплейсах

Модульбанк запустил на базе «Маркетметрики» сервис глубокой внутренней аналитики, который позволяет предпринимателям следить за своими продажами на основных маркетплейсах. Теперь вся информация о заказах, продажах и остатках попадает в удобный единый дашборд в личном кабинете Модульбанка.

«Маркетметрика» от Модульбанка – это сервис аналитики для работы с маркетплейсами, включая аналитику по продажам у конкурентов. Он доступен не только для клиентов Модульбанка, но и по внешней ссылке – бесплатно для любых пользователей в течение 90 дней с момента подключения.

Сервис синхронизирован с крупнейшими российскими маркетплейсами и позволяет выбрать и оценить нишу более, чем по десяти параметрам, искать товары по бренду, каталогу, по конкретному SKU или ключевым словам, оценивать тренды, подбирать и анализировать ключевые слова, делать прогнозы по закупкам и оборотам, строить товарные матрицы и своевременно корректировать ассортимент.

Маркетметрика позволяет не только делать внешнюю аналитику, изучать продажи конкурентов, делать SEO-оптимизацию карточки по принципу «на +1 позицию больше, чем у конкурента». Выгрузку данных по продажам на площадках можно делать за любой необходимый период и сегментировать по географии.

«Главные преимущества «Маркетметрики» в том, что сервис предоставляется бесплатно, он входит в пакет услуг на тарифах для селлеров. Данные в нем всегда актуальны. Также сервис дает возможность выгружать таблицы с любыми настройками. При необходимости эксперт Модульбанка поможет разобраться с аналитикой, или можно взять курс о работе на маркетплейсах с нуля от Модульбанка, в котором подробно разбираются основы аналитики для селлеров», – сказала Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

«Маркетметрика» подходит как для начинающих продавцов, так и для опытных предпринимателей. Новичкам сервис поможет выбрать удачную нишу, изучить подходы конкурентов, составить карточки товаров и стартовать на маркетплейсе. Действующему продавцу сервис поможет оптимизировать карточки и вывести их в топ, расширить ассортиментную матрицу, своевременно ловить товарные тренды и быстро запускать их в работу, копировать эффективные стратегии конкурентов и таким образом увеличить продажи. Крупному бизнесу «Маркетметрика» поможет масштабироваться: найти новые направления бизнеса и принимать более тонкие решения на основании точных данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России

Россию принудительно переводят на отечественные SIM-карты. Нужных объемов производства в стране пока нет

ПСБ за год удвоил количество терминалов оплаты

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября

ПСБ первым в России провел расчеты в цифровых рублях между бизнесом и физическим лицом

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах

Астрофизики обнаружили суперпузыри, управляемые квазарами — они могут участвовать в создании галактик

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?
Показать еще