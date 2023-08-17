«Абсолют банк» начал выпуск платежного стикера для бизнеса

«Абсолют банк» начал выпуск платежного стикера «Мир» «Абсолютпэй моментальный» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Платежный стикер «Мир» «Абсолютпэй моментальный» можно использовать для расчетов вместо корпоративной карты: осуществлять бесконтактное снятие и внесение наличных в банкоматах с функцией NFC, проводить бесконтактную оплату и безналичные расчеты. Только платежный стикер гораздо удобнее карты – наклейку со встроенным NFC-чипом можно разместить на телефоне или любом другом аксессуаре. Для использования стикера не нужен интернет – можно оплачивать покупки, даже если телефон разряжен. Еще одно преимущество нового платежного инструмента – более высокий уровень безопасности: на платежном стикере нет номера карты, персональных данных и CVC-кода.

Стикер предоставляется клиентам бесплатно в день оформления заявления на выпуск. В течение первых 6 месяцев комиссия за обслуживание платежного стикера отсутствует, далее – 99 руб./мес.

В настоящее время платежный стикер можно оформить в любом удобном офисе Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.