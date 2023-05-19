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«МТС банк» добавил возможность открытия счета для бизнеса в мобильное приложение

«МТС банк» объявил о расширении возможностей мобильного приложения для физических лиц и предложил персонализированный сервис для клиентов-предпринимателей. Теперь в интерфейсе приложения частные клиенты могут заполнить заявку и открыть счет для бизнеса в несколько кликов без дополнительных документов, без посещения офиса и подписания бумаг. Сервис доступен пользователям операционной системы Android.

Воспользоваться новой услугой могут действующие клиенты-физические лица при наличии персонального предложения в виде баннера «Для бизнеса – счёт за 5 минут» в мобильном приложении «МТС банка». Для этого достаточно перейти по баннеру и заполнить несложную заявку-анкету, после чего банк в течение нескольких минут откроет счет и предоставит доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «МТС банк бизнес».

Дополнительно к расчетному счету можно заполнить заявку на бизнес-карту с бесплатным годовым обслуживанием, которая позволяет расплачиваться с контрагентами, безопасно совершать покупки в интернете, вносить и снимать наличные, а также получать повышенный кешбэк 5% на популярные для бизнеса категории.

«МТС банк» помогает в развитии бизнеса своих клиентов, предлагая ряд нефинансовых сервисов, таких как «Бизнес юрист», «Налоговый консультант», «Бизнес без границ» для участников внешнеэкономической деятельности, а также комплексную поддержку по выходу на крупнейшие российские маркетплейсы.

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