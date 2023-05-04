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«Сбер» выбрал российскую ИТ-программу для строительной сферы

Сбербанк в качестве одного из компонентов для среды общих данных выбрал программное обеспечение российской компании «Тангл». Оно состоит из расчётного ядра и 3D-viewer (программа для просмотра трёхмерных объектов и работы с дополненной реальностью). Сейчас технология внедряется в эксплуатацию. Планируется, что с новой платформой будут работать несколько тысяч пользователей, причём не только сотрудники «Сбера», но и компаний-подрядчиков, что обеспечит цифровой обмен данными на всех уровнях.

Когда у «Сбера» возникла потребность в новом движке для среды общих данных, специалисты «Сбера» выбрали шесть отечественных ИТ-решений — все они прошли стресс-тестирование на использование движка на пользовательском оборудовании нетоповой комплектации, работу с большими моделями строительных данных и её скорость.

Лучшие результаты показал 3D-viewer компании «Тангл» — решение, которое обеспечивает корректную конвертацию и выгрузку данных. Кроме того, это полностью отечественная разработка.

Василий Чеканов, вице-президент, директор департамента строительства Сбербанка, сказал: «Для нас было важно, чтобы движок позволял не только работать с данными в формате IFC, но и импортировать их напрямую из систем автоматизированного проектирования — в частности, из Revit. Кроме того, мы предъявляли высокие требования к производительности движка, который должен был работать не на самой мощной офисной технике и при этом обеспечивать возможность разбирать информационную модель, доставать из неё метаданные и работать с ними. Решение от «Тангл» соответствовало всем запросам».

Андрей Белькевич, генеральный директор «Тангл», отметил: «Создавая платформу, мы изначально ориентировались на принцип полной автономии от зарубежных решений. Время показало, что такой подход оказался верным. А сотрудничество со «Сбером» открыло для нас новый перспективный рынок. Мы не рассматривали 3D-viewer как самостоятельное решение, но необходимость импортозамещения в строительной отрасли сделала наш продукт востребованным».

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