«Рексофт» и «Арт-банк» стали партнерами в сфере банковской автоматизации

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и группа компаний «Арт-банк», международный поставщик банковских программных систем, стали партнерами в сфере банковской автоматизации. Основным направлением сотрудничества станет совместная работа по импортозамещению для участников финансового рынка.

Группа компаний «Арт-банк» специализируется на разработке сложных и высоконагруженных финансовых систем. Флагманские решения Арт-банк – это универсальный банковский биллинг, продуктовая фабрика, оркестровщик финансовых транзакций.

«Политика импортонезависимости является трендом во всех областях экономике и банковский сектор не исключение. Более того, ИТ-подразделения банков хорошо разбираются в технологической повестке и трендах. Продуктовая линейка нашего партнера группы «Арт-банк» как раз заточена под текущие запросы финансовых организаций и основана на принципах микросервисной архитектуры с использованием среды разработки Low Code и BPM с компиляцией нативного кода. Такой подход близок стратегии «Рексофт». Своим клиентам мы предлагаем не замещение существующих решений, а внедрение инноваций, способствующих росту устойчивости ИТ-систем и повышающим готовность ИТ к быстрой подстройке под новые бизнес-задачи и вызовы», – сказал Виталий Баланда, руководитель практики цифрового консалтинга «Рексофт».

«Стратегия развития ГК «Арт-банк» предполагает концентрацию усилий на разработке наших продуктов и усилении их функционала. При этом нам важно максимально понимать запросы наших заказчиков из финансовой отрасли и качественно отрабатывать внедрения и интеграцию решений в их ландшафт. Для этой задачи нам необходима коллаборация с сильными партнерами, такими как «Рексофт», которые имеют отраслевую экспертизу и глубокий технический бэкграунд в банковской разработке», – сказал Владимир Ломов, советник генерального директора ГК «Арт-банк».