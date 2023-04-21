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ВТБ внедрил цифровую анкету для крупных компаний

Пакет документов для открытия счета крупными компаниями в ВТБ сократился до одного листа – при часть данных подгружается автоматически. Такой же порядок действует теперь и для приема на обслуживание или обновления сведений, сообщает ВТБ. На данный момент опция уникальна для российского банковского рынка.

Теперь при обращении в банк представители крупного бизнеса заполняют электронную анкету в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания. Данные автоматически подгружаются из доверенных источников (ФНС, Росстат, СПАРК), а клиенту остаётся только актуализировать или добавить недостающую информацию, затем подписать и предоставить одностраничный документ в банк. Эти действия занимают несколько минут.

После заполнения анкеты в режиме онлайн формируется индивидуальный чек-лист для предоставления документов. При этом сведения проверяются на актуальность автоматически.

«Внедрив это решение, мы оптимизировали и упростили клиентский путь, при этом переведя взаимодействие в цифровое поле. Благодаря новой услуге крупные клиенты ВТБ сэкономят время на осуществлении рутинных операций, а банк сократит трудозатраты своих специалистов на обработку документов», — пояснил руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ Александр Боциев.

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