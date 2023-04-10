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Интернет-банкинг «Сберпро» включён в маркетплейс Минцифры

Система дистанционного банковского обслуживания «Сберпро» для корпоративных клиентов Сбербанка опубликована на «Руссофте» — официальном маркетплейсе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. На нём размещаются только российские продукты, которые входят в Единый реестр отечественного программного обеспечения.

«Сберпро» создана специально для крупнейших российских холдингов, частных и государственных компаний и корпораций и позволяет взаимодействовать с большими объёмами реестров и документов. В системе можно работать с платёжными поручениями, выписками и зарплатными реестрами, вести электронный документооборот с контрагентами и банком.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «Сберпро» имеет устойчивую аудиторию – крупнейшие государственные компании и учреждения, корпорации и холдинги. К преимуществам данной системы можно отнести высокий уровень её защищённости, обширную настраиваемую ролевую модель, высокую производительность. В прошлом году «Сберпро» получила сертификат совместимости с отечественной операционной системой Astra Linux. Включение «Сберпро» в маркетплейс Минцифры – это следующий значимый шаг к обеспечению постоянной доступности и цифрового суверенитета банковских систем нашей страны».

«Сберпро» устанавливается на компьютер организации и работает офлайн — интернет-соединение нужно только для обмена файлами с банком. Система совместима с ОС Astra Linux и Windows и интегрируется в «» клиента. Подключение и обслуживание бесплатно.

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