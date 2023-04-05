Сервис «Заправить авто» появился в «Сбербанк онлайн»

«Сбер» продолжает развитие универсальной топливной платформы для корпоративных и частных клиентов банка, приобретенной банком в конце 2021 г. Обновленный сервис «Заправить авто» (ранее FuelUp) стал доступен в приложении «Сбербанк онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Теперь розничные клиенты банка смогут быстро и удобно оплачивать топливо, не выходя из машины. Для заправки достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальному ассистенту «Салют» в приложении «Сбербанк онлайн», выбрать АЗС и указать тип топлива, колонку, объем заправки. В сервисе уже доступно 7000 заправок в различных регионах страны.

Причем до 99% стоимости бензина можно оплатить бонусами «Сберспасибо». За каждую онлайн-заправку 1% от покупки вернется бонусами на карту, а если подключить подписку «Сберпрайм+» — до 10%. Накопленные бонусы можно обменять на покупки со скидкой до 99% у партнеров «Сберспасибо» по всей России.

Корпоративные клиенты с помощью сервиса могут сократить издержки своего бизнеса. Решение позволяет предпринимателям отслеживать расход топлива в корпоративном автопарке в разрезе машин, водителей и территорий, управлять их лимитами и получать скидки на топливо. Подключиться к нему просто — достаточно зарегистрироваться на сайте.

Александр Белокопытов, вице-президент по развитию направления B2B Сбербанка: «Сервис "Заправить авто" становится универсальным решением и для розничных, и для корпоративных клиентов банка. В его развитии мы объединили нашу экспертизу в построении клиентоцентричных сервисов как для физических, так и для юридических лиц: предложили скорость и доступность для владельцев личного автотранспорта, а также целостное функциональное решение для компаний и предпринимателей, владеющих корпоративным автопарком. Главное, что в конечном счете в выгоде остается каждый клиент Сбера».

Исхак Казанбиев, генеральный директор сервиса «Заправить авто»: «Для нас важно заботиться о своих пользователях и предлагать им все необходимое для комфортного решения своих повседневных дел и рабочих задач. Мы видим интерес клиентов к сервису и продолжим развивать его, расширяя свою сеть заправок и добавляя новый удобный функционал для частных и корпоративных клиентов».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.