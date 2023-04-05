R-Style Softlab поддержит принципы исламского финансирования в АБС RS-Bank V.6

Поставщик программного обеспечения для банковского бизнеса, компания R-Style Softlab, реализовала возможность работы в АБС RS-Bank V.6 в соответствии с исламскими принципами финансирования (ИПФ).

Наряду с кредитными и депозитными договорами в системе автоматизации кредитования RS-Loans V.6 появилась возможность вести контракты, связанные с торговыми или инвестиционными операциями и осуществлять проектное финансирование, в котором все партнеры несут ответственность за результат и участвуют в распределении прибыли.

С этой целью в RS-Loans V.6 выполнен ряд доработок: реализованы новые банковские продукты: «Финансирование ИПФ» (Виды объектов — Кредитный договор, Договор гарантии, Договор овердрафта, Заявка) и «Депозиты ИПФ» (Вид объекта — Договор депозита). Настроено их взаимодействие; в общем списке договоров выделены договоры финансирования (Мурабаха) и депозитные договоры (Мудараба); добавлены новые тарифы, категории учета, регистры и пр.

«Запросы на разработку подобных продуктов наша компания, давно работающая на рынке СНГ, неоднократно получала от клиентов в Республике Кыргызстан — банков «Айыл» и РСК, — сказал Ринат Каримов, управляющий директор по банковским продуктам, R-Style Softlab. — Сейчас бизнес задумывается о привлечении инвестиций из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а на государственном уровне рассматривают возможность изменения законодательства, нормы исламского банкинга могут оказаться востребованными и в нашей стране».