«Сбер» внедрил собственную графовую платформу

«Сбер» внедрил собственную графовую платформу. Она оптимизирует управление бизнес-процессами на основе больших данных. Это на 100% российская разработка, что защищает её от технологических рисков. «Сбер» добился высокой производительности обработки данных, которые представлены в виде больших графов.

Платформа состоит из 8 сервисов: лаборатория графов. Интерактивный инструмент для исследования графов и разработки новых графовых моделей (ML), который позволяет пользователям загружать свои данные и строить собственные витрины; графовые расчёты. Сервис помогает выполнять массовые регулярные расчёты на больших графах для исполнения графовых моделей; единый граф клиентских связей (ЕГКС). Объединяет актуальные витрины данных о полной связанности между собой всех клиентов банка; онлайн-доступ к графу. Работает в режиме «вопрос — ответ». Например, с его помощью можно выяснить, есть ли признаки фрода (мошеннических операций) в окружении клиента; визуализация графов. Даёт доступ к интерактивному просмотру графов и выявляет скрытые взаимосвязи между компаниями и физлицами; встраиваемая графовая база данных для нестандартных решений; графовые нейронные сети (GNN). Это готовый пайплайн обучения Graph Convolutional Network на базе PyTorch Geometric по собственным таргетам; Link Prediction. Сервис поиска неявных связей предсказывает неизвестные факты о связанности клиентов, если данные о них изначально отсутствовали или были скрыты.

Все сервисы платформы унифицированы, легко взаимодействуют друг с другом и могут быть собраны в любой конфигурации исходя из решаемой бизнес-задачи. В ядре платформы «Сбера» находится собственная производительная база данных FastGraph, а также open source-технологии стека Hadoop.

На текущий момент в «Сбере» уже собрано более 17 ПБ плотно связанной между собой неоднородной обезличенной информации.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, сказал: «Любому банку критически важно управлять рисками, и прежде всего своим кредитным портфелем. Наша графовая платформа встроена в бизнес-процессы корпоративного и розничного кредитования, что позволяет быстро, взвешенно и эффективно принимать решения о выдаче кредитов и их параметрах. Сервисы платформы уже применяются в десятках автоматизированных бизнес-процессов «Сбера». BI-инструментами и данными платформы пользуются 6,5 тыс. наших специалистов, и их число продолжает расти».