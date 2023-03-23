«Контур» и Dynamika помогут банкам оценить кредитные риски и актуализировать данные по клиентам

Для принятия решений по кредитованию и открытию счетов банку важно иметь актуальную информацию о клиенте. Dynamika и «Контур» разработали совместное решение, которое оптимизирует этот процесс и упрощает оценку кредитных рисков. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

ИТ-экосистема Dynamika — это решения для цифровой трансформации банковских бизнес-процессов. Компоненты экосистемы Dynamika позволяют объединить весь процесс обслуживания клиента, вне зависимости от канала обращения клиента в банк, в единое целое, сделав его полностью прозрачным и легкоуправляемым.

Интеграция с API «Контур.фокуса» оптимизирует трудоемкие ручные проверки и в несколько раз сокращает время на их проведение. Чтобы получить полный отчет о финансовом состоянии компании и развернутую аналитику, достаточно ввести ИНН. Данные об изменении реквизитов, статуса организации, смене директора или адреса компании автоматически обновляются в едином окне в режиме реального времени. Весь процесс занимает несколько секунд.

Ольга Лебедева, СРО компании Dynamika: «Новое решение Dynamika и API «Контур.фокуса» существенно упрощает взаимодействие наших банков-партнеров и их клиентов. Банк больше не тратит ресурс на сверку корректности данных и исправление ошибок, неизбежно возникающих при «ручном» вводе. Клиент также экономит время на заполнении заявок и анкет в Личном кабинете или отделении банка: достаточно ввести только минимальные данные о себе — название компании, ИНН. Кроме того, интеграция с API «Контур.фокуса» упрощает оценку и переоценку риск-составляющей кредитной заявки. Пример интеграции API «Контур.фокуса» и Dynamika уже реализован в банке, входящем в топ-30 по России.

Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Как быстро оценить кредитные риски? Достаточно ввести ИНН — и API «Фокуса» автоматически загрузит данные о клиенте в систему банка. Пользователь сразу увидит цветовую категорию риска: зеленая, желтая, красная. Интеграционный модуль предоставляет расширенную аналитику на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП, информацию о лицензиях организации и конечных бенефициарах, смене собственника, исполнительных производствах, реквизиты и экспресс-отчет о благонадежности в формате PDF. Это помогает увидеть картину по клиенту целиком и принимать обдуманные решения, не тратя на это много времени».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.