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В «Почта банке» назначен директор по цифровому бизнесу

«Почта банк» объявил о назначении Ирины Елистратовой старшим вице-президентом, директором по цифровому бизнесу и развитию отношений с клиентами. Она будет отвечать за стратегическое развитие цифровых направлений с учетом региональной специфики и уникальных возможностей банка, а также оптимизацию коммуникаций с клиентами.

В новой должности Ирина будет курировать такие направления как интернет-продажи, CRM, развитие электронного бизнеса и каналов дистанционного обслуживания. Среди ключевых задач - комплексное перестроение системы CRM-коммуникаций, улучшение клиентских путей и наращивание активной клиентской базы, использование поведенческих моделей клиентов для оптимизации структуры привлечения клиентов и наращивания онлайн-продаж.

Ирина Елистратова обладает богатым опытом в области управления и аналитики клиентских данных, развития сервисов BI и единых Big Data-платформ. До прихода в «Почта банк» занималась внедрением комплексных решений и автоматизацией бизнес-процессов в крупных телекоммуникационных компаниях. Успешно реализовала крупные стратегические проекты по работе с результатами глубокой аналитики клиентского поведения и построения поведенческих моделей на основании Bid Data и экспертизы Data Scientist в Альфа-банке.

В банке ВТБ на позиции руководителя департамента розничного CRM лидировала широкий круг проектов, в том числе руководила общебанковской рабочей группой по системному и комплексному подходу к работе с привлечением, монетизацией и удержанием клиентов. Результатами стал значимый прирост клиентской базы, рекордно низкий отток активных клиентов в сравнении с лучшими игроками рынка, рост продаж в цифровых каналах банка и проникновения комбо-продуктов в активную клиентскую базу.

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