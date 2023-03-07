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«МТС банк» обеспечил сервис прямых трансграничных переводов по номеру телефона в Таджикистан

ПАО «МТС банк» объявляет о реализации сервиса трансграничных переводов по номеру мобильного телефона на банковские карты и счета в Таджикистан в партнерстве с микрокредитной депозитной компанией «Имон интернешнл» (МДО). Об этом CNews сообщили представители «МТС банка».

В рамках реализованного сервиса можно пополнять как собственные банковские карты, так и карты родных и близких посредством перевода со счета мобильного телефона клиента. Валюта зачисления зависит от валюты банковского счета.

Осуществить перевод можно с карты любого российского банка, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией и зачислением в валюте счета. «МТС банк» не взимает комиссию за отправление переводов. Зачисление происходит мгновенно.

Минимальная сумма разового перевода составляет 100 руб., максимальная – 300 тыс. руб. Суточный лимит – 400 тыс. руб.

Ежемесячные лимиты составляют 3 млн руб. с карты «МТС банка», 800 тыс. руб. − с карты стороннего банка.

Осуществить перевод можно в мобильном приложении «МТС банка»: в приложении «МТС банка» выбрать закладку «Платежи», далее – «Переводы в СНГ/Дальнее зарубежье» далее – МДО «Имон нтернешнл Таджикистан»; ввести номер мобильного телефона и указать сумму перевода. Перед проведением операции пользователь получит полную информацию о сумме перевода и сумме к зачислению в валюте счета, открытого к карте или счету.

Для осуществления операций в рамках данного интегрированного сервиса необязательно быть клиентом «МТС банка». Для использования сервиса необходимо в мобильном приложении «МТС банка» привязать карту любого российского банка и делать переводы.

«Расширение перечня доступных для переводов и пополнения счетов и карт банков в странах СНГ не только обеспечивает высокий уровень сервиса клиентам «МТС банка» на рынке трансграничных переводов, но и несомненно укрепляет социально-экономические связи между нашей страной и странами СНГ, – сказал руководитель команды развития партнерской сети и интеграционных подключений «МТС банка» Михаил Шаракин. – У нас накоплена обширная экспертиза в области интеграции сервисов банка с финансовыми решениями таджикских банков. Так, наше сотрудничество с платежной системой «Корти милли» в 2022 г. показало более чем четырёхкратный рост объемов переводимых средств. Убежден, что присоединение сервисов МДО «Имон интернешнл» к семейству готовых финансовых решений «МТС банка» на рынке трансграничных денежных переводов станет не менее успешным проектом. Новая интеграция «МТС банка» осуществляется с микрокредитной депозитной компанией, одним из лидеров рынка микрофинансирования в Таджикистане, что выводит дистанционные финансовые сервисы «МТС банка» на новый уровень».

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МДО «Имон интернешнл» − финансовый институт Таджикистана, имеющий сеть из 127 представительств и функционирующий на рынке микрофинансирования уже 24 год. Филиальная сеть компании включает в себя 27 филиалов и 100 центров микрофинансового обслуживания в городах и районах Таджикистана.

«МТС банк» – коммерческий банк с 30-летней историей, оказывает спектр услуг частным лицам и компаниям.

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