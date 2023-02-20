«Почта банк» запустил собственный билетный сервис

«Почта банк» запустил собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия. Через витрину банка можно приобрести билеты на мероприятия по всей стране без наценки и комиссии. Общие инвестиции в проект превысят 150 млн руб. до конца 2023 г. В банке рассчитывают выйти на окупаемость уже в конце текущего года, а в перспективе ближайших лет – войти в топ-5 игроков этого сегмента.

Сервис запущен на базе платформы SmartBilet, которую «Почта банк» приобрел в 2022 г. Сегодня в билетной витрине представлены более чем 18 тыс. мероприятий по всей стране. Сервис активно развивается, и до конца года число учреждений культуры и мероприятий вырастет более чем вдвое, прогнозируют в банке. Билетная витрина интегрирована в мобильное приложение «Почта банк онлайн», а также представлена на сайте «Почта банка». Билеты можно оплатить любой банковской картой, в том числе Пушкинской – на мероприятия, входящие в программу. Сервис также позволяет доплатить за покупку билетов с другой карты, если средств на Пушкинской карте недостаточно.

Одно из преимуществ билетного сервиса «Почта банка» как оператора Пушкинской карты – возможность приобрести по ней групповые билеты с помощью сервиса «коллективная покупка», а также оформить бесплатные билеты сопровождающих для похода на мероприятие группой учащихся от 10 человек. На витрине «Почта банка» также представлены эксклюзивные мероприятия от партнеров.

«Мы хотим, чтобы у наших клиентов было под рукой все, что нужно каждый день: не только финансовые сервисы, но и возможность выбрать и сразу купить билеты для досуга. Запуск билетного сервиса добавляет в приложение новый полезный и привлекающий аудиторию функционал. Онлайн-продажи билетов – большой и динамично растущий сегмент с огромными перспективами, который нам, как банку и оператору программы «Пушкинская карта», очень интересен. Мы намерены активно развивать это направление и в перспективе ближайших лет войти в топ-5 ведущих игроков этого сегмента, составив конкуренцию ведущим билетным агрегаторам», – сказал начальник службы электронного бизнеса «Почта банка» Михаил Бахиркин.

Перейти в билетную витрину в мобильном приложении «Почта банк онлайн» можно из раздела «Для вас» или истории в верхней части экрана. Далее вы можете отфильтровать поиск билетов по городам, мероприятиям или учреждениям культуры, а также выбрать возможность покупки билетов по Пушкинской карте или билетов сопровождающих. Далее нужно выбрать удобное время, место на схеме зала и произвести оплату. После покупки билет будет отправлен на почту клиента и сохранен в его профиле в мобильном приложении (для авторизованных пользователей).