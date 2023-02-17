«Цифра банк» разместил ИТ-сервисы в облаке Softline

«Цифра банк» (коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк») разместил ИТ-инфраструктуру на облачной платформе Softline Cloud.

В облаке были размещены веб-ресурсы, часть инфраструктурных сервисов и собственные внутренние разработки. Отдельный сегмент облака получил сертификацию в соответствии со стандартами ГОСТ по обеспечению информационной безопасности банков в облачной среде. Специалисты компании Softline внесли ряд доработок в сервис для соответствия этим требованиям специально для «Цифра банка».

У «Цифра банка» высокие требования по информационной безопасности и приоритет на надежность сервисов для клиентов. Банк уже давно является приверженцем облачных сервисов, так как это позволяет достигать высокой производительности инфраструктуры без существенных капитальных затрат.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества и доступности наших сервисов. Сотрудничество с Softline Cloud упростило эксплуатацию нашей инфраструктуры, повысило надежность и доступность сервисов как для сотрудников банка, так и для наших клиентов. Особенно хотелось бы отметить уровень технической поддержки второй и третьей линии», – отметил Сергей Стёпкин, директор по ИТ инфраструктуре «Цифра банка».

«У заказчика были особые требования по безопасности, и многие провайдеры не были готовы выделять ресурсы для удовлетворения этого запроса. Мы решили рискнуть и создали отдельный сегмент в облаке для клиента в соответствии с этими требованиями. Также по запросу «Цифра банк» был развернут дополнительный функционал, который теперь доступен для всех клиентов», – сказал специалист по облачным решениям Softline Павел Копытин.