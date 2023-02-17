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ФлексСофт рассказал о способах повышения операционной эффективности банка на TAdviser «ИТ-приоритеты 2023»

Как повысить операционную эффективность банковского бизнеса, используя инновационные инструменты Платформы FXL, рассказал Алексей Горожанкин, операционный директор компании «ФлексСофт» на конференции TAdviser «ИТ-приоритеты 2023», которая прошла 14 февраля в Москве.

Решение таких проблем как снижение рентабельности бизнеса, рост числа технологических сбоев, несовершенство технологических и бизнес-процессов, берущих свое начало из прошлых поколений АБС возможно при переходе на современное решение российской разработки – Платформу FXL компании «ФлексСофт», – подчеркнул спикер компании. Токен: Pb3XmBtzt72D4jvANrD5No9wfZMQL6swV5jUhngРекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://www.flexsoft.com/

Благодаря встроенному iBPM процессору, возможности работы 24х7 без технологических окон и архитектуре высокой производительности Платформа FXL позволяет повысить рентабельность, обеспечить минимальный time-to-market при запуске новых продуктов и снизить финансовые потери, обусловленные реализацией операционных рисков.

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Фото: компания ФлексСофт

Алексей Горожанкин ответил на многочисленные вопросы слушателей относительно архитектуры Платформы FXL, а также рассказал о концепции импортозамещения, разработанной экспертами компании. Токен: Pb3XmBtzt72D4jvANrD5No9wfZMQL6swV5jUhngРекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://www.flexsoft.com/

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