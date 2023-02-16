МТС банк открыл доступ к переводам и пополнению счетов для абонентов «Мегафон Таджикистан»

ПАО «МТС-банк» объявляет о реализации цифрового экосистемного сервиса по денежным переводам и пополнению счетов абонентов мобильного оператора «Мегафон Таджикистан». Об этом CNews сообщили представители МТС банка.

В рамках реализованного сервиса можно пополнять как собственные счета мобильного оператора «Мегафон Таджикистан», так и счета родных и близких, а также осуществлять денежные переводы на личные счета абонентов мобильного оператора.

Пополнение счетов и денежные переводы доступны в мобильном приложении МТС банка, а также на сайте payment.mts.ru без обязательной предварительной авторизации. Для осуществления переводов и пополнения счетов необязательно быть клиентом МТС банка.

Минимальная сумма пополнения счета «Мегафон Таджикистан» составляет 10 руб., максимальная – 30 тыс. руб. Пополнить счет или осуществить перевод можно в рублях. Зачисление происходит мгновенно, в таджикских сомони. Банк не взимает комиссию за проведение транзакций.

«В рамках реализации стратегии по организации прямых трансграничных переводов внедрение сервиса переводов для абонентов “Мегафон Таджикистан” расширяет сервисные возможности для самого широкого круга клиентов, − прокомментировал руководитель команды развития партнерской сети и интеграционных подключений МТС банка Михаил Шаракин. – Мы живем в век больших скоростей и давно привыкли решать свои финансовые вопросы буквально “на бегу”. Реализованное цифровое решение для абонентов “Мегафон Таджикистан” позволит не только не прерывать общение, но и поддерживать финансово родных и близких».

«Рады, что семейство наших финтех-сервисов пополнил новый способ перевода между двумя странами. Он однозначно будет оценен гражданами Таджикистана, которые часто посещают Россию. Сервис МТС Банка – еще один удобный способ пополнения баланса, благодаря которому абоненты смогут оставаться на связи с близкими», – прокомментировал коммерческий директор компании «Мегафон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

МТС Банк реализовал мгновенные переводы на банковские карты стран СНГ: национальные карты HUMO, Uzcard Узбекистана, «Корти мили» Таджикистана, «Элкарт» Кыргызстана, все карты Армении (в том числе ArCa), карты Казахстана и Азербайджана. Также развиваются сервисы переводов по номеру телефона в банки СНГ (Узбекистан — 30 банков, Кыргызстан — 4 банка, Таджикистан — 13 банков и финансовых организаций, Армения — 2 банка). Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж с получением наличными через международные системы денежных переводов Contact, Юнистрим и сервисы переводов «Гранат», «Азияэкспресс».

***

Публичное акционерное общество «МТС-банк» (ПАО «МТС-банк») – универсальный коммерческий банк, входящий в число 40 ведущих российских банков. Основным акционером является частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл телесистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные телесистемы».