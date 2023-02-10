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Ежедневная посещаемость «ВТБ онлайн» выросла на треть

В январе 2023 г. посещаемость мобильной версии «ВТБ онлайн» выросла в среднем до 9 млн раз в сутки. Это на треть выше значений, чем год назад. Рекордное для банка количество сессий зафиксировано 31 января 2023 г. - более 10,6 млн. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

Клиенты сегодня активно прибегают к использованию дистанционных каналов – на сегодняшний день доля пользователей «ВТБ онлайн» превышает 72%. Аудитория «ВТБ онлайн» постоянно растет – только за 2022 г. она увеличилась более чем на 10%. Свыше 12 млн пользователей совершают повседневные операции, оформляют продукты банка и управляют своими данными.

Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений: в январе 2023 г. клиенты ВТБ открыли онлайн более 81% вкладов и накопительных счетов. На втором месте – потребительские кредиты, онлайн-доля которых достигла 50%. Кроме того, каждый второй пользователь удаленно оплачивает ЖКУ и услуги связи. Эта статистика свидетельствует о стабильной работе мобильного приложения и его востребованности, несмотря на все сложности, с которыми банки столкнулись в 2022 г.

Клиенты ВТБ могут изучить онлайн-услуги банка, а также воспользоваться персональными предложениями, узнать о статусе своих заявок по кредиту наличными и автокредитам в обновленном разделе «Услуги» в «ВТБ онлайн». Витрина с продуктами стала удобнее и понятнее: основные услуги сгруппировали в удобные блоки, а в карусели баннеров в самом верху страницы клиент может пролистать все актуальные предложения, которые банк подобрал специально для него. Выделили рекомендуемые продукты, которые могут быть полезны клиентам. При выборе любого продукта или услуги можно сразу перейти к оформлению.

ВТБ запустил новое мобильное приложение «ВТБ онлайн» в 2020 г. Помимо финансовых услуг в приложении доступны небанковские сервисы, в том числе «Мой авто», «Для дома», сервисы для самозанятых. Банк продолжает расширять число опций для обеспечения безопасности пользователей, включая возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера. Связаться с банком для консультации можно с помощью чат-бота в приложении или в зоне авторизации до ввода данных для входа в учетную запись.

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