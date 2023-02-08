Банк «Дом.РФ» провёл в 4 городах первые сделки по обновленной ИТ-ипотеке

Банк «Дом.РФ» в первый день после вступления в силу постановления Правительства РФ об изменении условий льготной ИТ-ипотеки провёл сделки в четырёх городах России.

В Перми кредит оформлен на сумму 9,6 млн руб., в Екатеринбурге и Новосибирске – по 8,5 млн руб., в Нижнем Новгороде – 5 млн руб.

«Корректировка программы дала ожидаемый эффект – с 1 февраля, когда мы начали принимать заявки по новым условиям, в банк поступило более 250 соответствующих заявок от потенциальных заёмщиков. Это в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода до расширения условий. По нашим оценкам, с изменением критериев мы увеличим объемы жилищного кредитования ИТ-специалистов минимум на четверть», – отметил заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.

На данный момент банк «Дом.РФ» выдал 1,2 тыс. ИТ-ипотек на общую сумму более 12 млрд руб., около 15% из них приходится на частное домостроение. Банк занимает второе место по объёмам кредитования по программе.

По новым условиям льготный кредит получить могут сотрудники всех без исключения аккредитованных ИТ-компаний в возрасте до 50 лет с доходом от 120 тыс. руб. в городах-миллионерах и от 70 тыс. руб. в остальных городах (для Москвы – от 150 тыс. руб.).